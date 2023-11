Deadpool 3: trapelati nuovi dettagli che spiegano come il threequel si collega a Loki 2 e alla TVA

Sono trapelati nuovi dettagli che confermerebbero e spiegherebbero la connessione tra Deadpool 3, il finale di Loki 2 e la TVA. In particolare, i dettagli che sono stati rivelati dal noto scooper MyTimeToShineHello su X, svelano come il finale di stagione di Loki 2, preparerebbe il terreno per il team-up tra il Mercenario Chiacchierone e Wolverine.

"Gli eventi di Deadpool 3 si svolgono dopo il finale della seconda stagione di Loki. La TVA ha saputo che i Kang si stanno riunendo e che una nuova guerra multiversale sta per iniziare, quindi decide di creare un esercito di eroi del Multiverso, per lo più provenienti da mondi morenti, per combattere il Consiglio dei Kang. Mr. Paradox sostituirà Mobius (Mobius doveva apparire con un cameo in Deadpool 3, ma hanno deciso di lasciarlo fuori da questa storia e tornerà comunque nei film degli Avengers) e sarà lui a reclutare Wolverine. Deadpool, che è prigioniero della TVA con l'accusa di aver manipolato il tempo in Deadpool 2, viene a sapere del reclutamento di Wolverine e scappa perché a lui non importa della guerra imminente. Il suo piano è quello di convincere Wolverine a venire con lui per diventare migliori amici", ha scritto lo scooper.

Con queste premesse e con il recente annuncio che Deadpool 3 sarà l'unico film Marvel a uscire nel 2024, si potrebbe pensare che la Marvel conti sul threequel del Mercenario Chiacchierone per rimettere la Saga del Multiverso sulla strada giusta.

Locandina di Deadpool 3

Deadpool 3

Deadpool 3 è l'atteso nuovo capitolo della saga Marvel con protagonista Ryan Reynolds, affiancato da Hugh Jackman che riprenderà i panni di Wolverine. All'inizio di novembre sono stati svelati nuovi dettagli sulla trama, inoltre sembra che Deadpool 3 sarà il primo film rated-r del MCU.

Il cast include i veterani del franchise di Deadpool Karan Soni (Dopinder), Leslie Uggams (Blind Al), Morena Baccarin (Vanessa), Stefan Kapicic (Colossus), Brianna Hildebrand (Negasonic Teenage Warhead), Shioli Kutsuna (Yukio) e Rob Delaney (Peter), tutti destinati a tornare in questo threequel. Anche Jennifer Garner riprenderà il ruolo di Elektra.

Emma Corrin dovrebbe interpretare Cassandra Nova, mentre Matthew Macfadyen vestirà i panni di un agente della TVA chiamato Paradox. Deadpool 3 uscirà nelle sale nel 2024.