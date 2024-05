Deadpool & Wolverine stabilisce un record con le prevendite dei biglietti

Le prevendite dei biglietti del film Deadpool & Wolverine sono iniziate ieri e il nuovo progetto Marvel ha già stabilito un record.

Fandango, svelando l'accoglienza positiva da parte dei fan, ha inoltre colto l'occasione di condividere una nuova foto dei protagonisti.

Un nuovo record per il 2024

Deadpool & Wolverine, in un solo giorno, ha venduto più biglietti rispetto agli altri film usciti, e in arrivo nelle sale, in questo 2024. Il lungometraggio con star Ryan Reynolds e Hugh Jackman ha battuto la concorrenza di titoli molto apprezzati dagli spettatori come Dune: Parte 2, Il Regno del Pianeta delle Scimmie, The Fall Guy, e Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero.

Fandango, inoltre, ha svelato che il terzo capitolo delle avventure di Wade Wilson ha battuto il numero di biglietti venduti nel primo giorno della prevendita dei precedenti capitoli del franchise.

Per festeggiare il premiato è stato condiviso online un nuovo scatto che mostra i due protagonisti insieme.

Reynolds e Jackman in una nuova foto

Le speranze della Marvel

I Marvel Studios sperano di ottenere degli incassi significativi dopo un periodo difficile ai box office, non essendo riusciti a superare quota 1 miliardo di dollari dopo Avengers: Endgame con l'eccezione dei due film di Spider-Man con star Tom Holland realizzati in collaborazione con Sony Pictures.

Deadpool & Wolverine è diretto da Shawn Levy e debutterà nelle sale a luglio. Tra gli interpreti ci saranno anche Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Karan Soni e Matthew Macfadyen.