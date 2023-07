Deadpool 3, parla il creatore: 'Non fate caso ai leak, le vere sorprese non sono state ancora svelate'

Prima che la produzione del film venisse stoppata per via dello sciopero degli attori, i fan hanno potuto dare una prima occhiata alle foto dal set di Deadpool 3, ammirando il team up tra il mercenario chiacchierone e Wolverine, questa volta con indosso l'iconico costume giallo dei fumetti. In rete sono poi finiti presunti leak sulla trama ma Rob Liefeld, creatore di Deadpool, ha lasciato intendere che non tutte le sorprese siano state rivelate.

In risposta alla lamentela di un fan su Twitter Rob Liefeld ha così scritto: "Tornerò da te a maggio perchè non ci credo al fatto che non resterai sorpreso dal film". Al momento è stato confermato il ritorno di Jennifer Garner nei panni di Elektra, ma si vocifera che nel film possa apparire anche Ben Affleck come Daredevil, ruolo ricoperto nel film del 2003.

In Deadpool 3 sembra quasi certa la presenza nella trama del multiverso e, secondo alcuni fan che conoscono in modo accurato i fumetti Marvel, la storia potrebbe essere ispirata a Deadpool Kills the Marvel Universe.

Deadpool 3: cosa sappiamo del film con Ryan Reynolds e Hugh Jackman

L'uscita verrà slittata

Al momento è ancora presto per dirlo, ma se lo sciopero di attori e sceneggiatori dovesse protrarsi a lungo sono in molti ad aspettarsi uno spostamento di numerose produzioni cinemeatografiche.

Il film diretto da Shawn Levy ha una data di uscita prevista per maggio 2024. Nel cast ci saranno Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin, Matthew Macfadyen, Karan Soni, Leslie Uggams, Morena Baccarin, Stefan Kapicic, Rob Delaney, Brianna Hildebrand, e Shioli Kutsuna.