Deadpool 3: Kevin Feige conferma quando dovrebbero iniziare le riprese

Kevin Feige è tornato a parlare delle riprese di Deadpool 3, confermando che il lavoro sul set sembra sia destinato a iniziare nel 2022.

Il presidente di Marvel Studios ha condiviso l'interessante aggiornamento in occasione di un episodio del podcast Phase Zero condotto da Brandon Davis.

Il responsabile dei film Marvel ha dichiarato: "Abbiamo in mente un periodo previsto per l'uscita di Deadpool 3". Kevin Feige ha quindi aggiunto: "Lo script è in fase di lavorazione e Ryan Reynolds sta lavorando davvero duramente con gli sceneggiatori in questo periodo".

Le riprese dovebbero quindi iniziare nel 2022, come svelato recentemente dalla star canadese che sta sviluppando la storia in collaborazione con Wendy Molyneaux e Lizzie Molyneaux-Loeglin.

I fan stanno attendendo ormai da tempo il ritorno dell'irriverente personaggio sul grande schermo e, dopo l'acquisizione di 20th Century Fox da parte di Disney lo studio ha assicurato che il progetto manterrà le sue caratteristiche principali, restando vietato ai minori e senza filtri.

Reynolds, recentemennte, aveva assicurato che il lavoro sulla sceneggiatura sta proseguendo nel migliore dei modi e si sta divertendo molto durante la fase di ideazione della trama. Nell'attesa Deadpool ha fatto, in modo non ufficiale, il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe con un'apparizione accanto Korg in un divertente video per promuovere Free Guy