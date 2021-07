Deadpool "debutta" nel MCU accanto a Korg in un divertente video per promuovere Free Guy

Deadpool ha debuttato in modo inaspettato nel Marvel Cinematic Universe apparendo accanto a Korg in un esilarante video reazione del trailer di Free Guy.

Ryan Reynolds e Taika Waititi hanno infatti realizzato un filmato per promuovere il film in cui hanno recitato e che è in uscita nelle sale americane il 13 agosto, dopo numerosi rinvii.

Nel video Deadpool scherza dichiarando che Disney+ gli ha fatto avere come ospite Korg, personaggio che ha debuttato nel Marvel Cinematic Universe in Thor: Love and Thunder, non avendo nessun altro a disposizione.

I personaggi interpreati da Ryan Reynolds e Taika Waititi esprimono poi la propria ammirazione per Jodie Comer, scherzano sul protagonista di Free Guy - Eroe per gioco ironizzando sul suo nome e dichiarando che è quasi un insulto la somiglianza dell'attore canadese con l'irriverente mercenario.

Korg e Deadpool commentano poi il villain interpretato da Waititi, le violazioni di copyright, il fatto che Guy abbia una faccia perfetta da prendere a pugni, criticando le azioni del protagonista della storia e sottolineando che non pensano che il progetto giustificasse i ritardi nella realizzazione di Deadpool 3.

Korg condivide infine un esilarante suggerimento per affrontare il debutto nel Marvel Cinematic Universe che dovrebbe essere imminente.

Diretto da Shawn Levy, il film Free Guy racconta la storia del personaggio di Ryan Reynolds, un impiegato di banca bloccato nella propria routine quotidiana che scopre improvvisamente di essere una presenza secondaria in un videogioco piuttosto brutale che permette agli utenti di vivere incredibili avventure piene di azione. L'uomo si renderà conto di essere l'unico in grado di salvare il proprio mondo, dando così una svolta inaspettata alla propria vita.

Nel cast anche Taika Waititi, Jodie Comer, Lil Rel Howery, Utkarsh Ambudkar e la star di Stranger Things Joe Keery. La sceneggiatura originale, firmata da Matt Lieberman, è stata riscritta da Ryan Reynolds e Zak Penn.