Deadpool 3: John Cena alimenta l'ipotesi di un cameo con una foto sui social media

John Cena ha alimentato le speranze dei fan di vederlo nel film Deadpool 3 con un post su Instagram.

L'attore è da tempo una presenza molto amata nei progetti della DC, in cui interpreta Christopher Smith, ovvero Peacemaker, avendo inoltre ottenuto una serie da assoluto protagonista creata da James Gunn.

L'enigmatico post

Deadpool 3 si preannuncia come un sequel ricco di guest star e John Cena ha ora pubblicato un post che mostra una foto dal set con Hugh Jackman e Ryan Reynolds.

L'attore non ha scritto alcuna didascalia e la situazione ha scatenato i commenti e le ipotesi dei fan della Marvel che sperano in un suo coinvolgimento nel progetto.

John Cena tornerà sicuramente sugli schermi con la seconda stagione della serie Peacemaker, tuttavia per ora non si sa ancora se il personaggio sarà coinvolto nelle fasi successive del DC Universe guidato da James Gunn e Peter Safran.

Deadpool 3: cosa sappiamo del film con Ryan Reynolds e Hugh Jackman

Tra le possibili star coinvolte con alcuni cameo in Deadpool 3 si parla invece, ormai da tempo, di una lunga lista che comprende Taylor Swift, Halle Berry e Taron Egerton.

Il regista Shawn Levy, nonostante sia molto difficile, sta cercando di limitare il più possibile la condivisione di spoiler online e anche Ryan Reynolds è intervenuto per chiedere la collaborazione dei fan e non rovinare la sorpresa a tutti.