Deadpool 3: Hugh Jackman svela la dieta che sta seguendo per tornare come Wolverine

Dopo il ritiro come Wolverine a seguito delle riprese di Logan, Hugh Jackman ha sorpreso tutti quanti confermando il ritorno sul set di Deadpool 3. Fra le motivazioni che lo avevano spinto ad abbandonare il personaggio c'erano i sacrifici alimentari per costruire il fisico che tutti conosciamo. Adesso quei ragionamenti sembrano lontanissimi, con un Jackman di nuovo in parte, pronto a condividere con tutti quanti la sua attuale dieta per rimettersi in forma.

In questi giorni Hugh Jackman ha condiviso, sul suo profilo Twitter, alcune informazioni relative alla pianificazione dei pasti e sul regime nutrizionale per il Wolverine di Deadpool 3. Nel post in questione possiamo leggere: "Volume. Un giorno nella vita. Grazie Chef Mario per avermi aiutato a rimanere sano e nutrito correttamente mentre... diventavo Wolverine. Di nuovo", accompagnando il tutto con immagini del cibo che ha mangiato, ben distribuito in specifici contenitori.

Deadpool 3: Hugh Jackman si è lasciato sfuggire un importante dettaglio della trama?

Un regime alimentare del genere, accompagnato dagli opportuni allenamenti, adesso che l'attore ha raggiunto i 54 anni sarà quasi sicuramente più difficile da gestire e avrà delle potenziali conseguenze sul fisico della star australiana. Ad alimentare le convinzioni dell'attore, comunque, ci hanno pensato i fan di Deadpool 3 che hanno condiviso il proprio entusiasmo dopo la sua comparsa nel trailer. Per adesso sappiamo solamente che il film arriverà l'anno prossimo e quando cominceranno le sue riprese.