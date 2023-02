Deadpool 3: ecco quando inizieranno le riprese del film Marvel con Ryan Reynolds e Hugh Jackman

Secondo un nuovo aggiornamento della Film & Television Industry Alliance, le riprese di Deadpool 3 inizieranno nella città di Vancouver il 1° maggio 2023. Dato che le date di produzione possono cambiare da un momento all'altro, c'è la possibilità che questa data possa subire variazioni. In ogni caso, le riprese del film sono attualmente previste per i mesi estivi di quest'anno.

Shawn Levy, regista di Deadpool 3, aveva confermato la data delle riprese in una recente intervista:

"Più o meno. Sì", ha detto Levy a Collider quando gli è stato chiesto se le riprese del film sarebbero iniziate a maggio. "La verità è che quanto più un film è dispendioso dal punto di vista della computer grafica, tanto più tempo è necessario in post-produzione. Si tratta del primo film di Deadpool nel MCU. Non mancheranno gli effetti visivi. Ma per me e Ryan è anche una priorità mantenere Deadpool crudo, grintoso, con i piedi per terra, come lo sono stati i primi due film".

Deadpool 3 avrà il Wolverine più rabbioso mai visto, parola di Hugh Jackman

Deadpool 3 ha una data d'uscita fissata all'8 novembre 2024.