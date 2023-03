Deadpool 3: Hugh Jackman si è lasciato sfuggire un importante dettaglio dell trama?

In una recente intervista con una testata francese, Hugh Jackman ha parlato del suo ruolo in Deadpool 3 e potrebbe aver anticipato un importante dettaglio sulla trama.

Cresce l'attesa attorno a Deadpool 3, film che segnerà l'ingresso ufficiale del mercenario chiacchierone nell'MCU e il ritorno di Hugh Jackman nei panni di Wolverine. Come già sottolineato in passato la pellicola non andrà a intaccare la timeline di Logan, film del 2017 di James Mangold), che in molti consideravano come l'ultima apparizione del celebre mutante.

In una recente intervista ai microfoni della testata francese Le Parisien, Hugh Jackman potrebbe essersi lasciato sfuggire un importante dettaglio sulla trama di Deadpool 3 dichiarando:

"Si tratterà di un doppio ruolo per me. Io e Ryan siamo amici da vent'anni e ci divertiamo un sacco assieme. Inizieremo a girare quest'estate".

Hugh Jackman: "Interpretare Wolverine ha danneggiato la mia voce"

La dichiarazione del "doppio ruolo" ha fatto drizzare le orecchie dei fan che hanno immediatamente pensato a due varianti dello stesso personaggio. Altri, invece, ritengono che il suo commento facesse riferimento soltanto al fatto che il suo sia un ruolo da co-protagonista assieme al Deadpool di Ryan Reynolds.

Deadpool 3 arriverà nelle sale l'8 novembre 2024 e potrebbe non rappresentare l'ultima apparizione di Hugh Jackman come Wolverine sul grande schermo: si vocifera infatti di un suo cameo in Avengers: Secret Wars, in arrivo nel 2026. Deadpool 3 avrà a che fare con i viaggi temporali e vedrà con molta probabilità il coinvolgimento della TVA vista nella serie TV Loki. A dirigerlo ci penserà Shawn Levy, che ha già diretto Ryan Reynolds in Free Guy e The Adam Project.