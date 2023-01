Deadpool 3: Hugh Jackman stuzzica i fan. Indosserà l'iconico costume di Wolverine?

Continua a crescere l'attesa dei fan verso Deadpool 3 , film che introdurrà ufficialmente nell'MCU il mercenario chiacchierone, interpretato come sempre da Ryan Reynolds, e vedrà il clamoroso ritorno di Hugh Jackman in quelli di Wolverine .

In molti consideravano la sua esperienza nei panni del celebre mutante conclusa dopo Logan, ma il divo australiano ha assicurato che la timeline del film di James Mangold non verrà in alcun modo intaccata.

I fan dei fumetti Marvel sperando di poter finalmente vedere l'iconico costume giallo di Wolverine in live action e Hugh Jackman continua a stuzzicarli. Ha infatti condiviso sul suo Instagram una storia che ritraeva un busto di Wolverine, accanto a quello di Deadpool, realizzato da Boss Logic.

L'attore ha ammesso di essere pronto ad allenarsi duramente per riprendere il ruolo di Logan e di avere sei mesi di tempo per essere al massimo della forma fisica. Deadpool 3 arriverà nelle sale l'8 novembre 2024 e potrebbe non rappresentare l'ultima apparizione di Hugh Jackman come Wolverine sul grande schermo: si vocifera infatti di un suo cameo in Avengers: Secret Wars, in arrivo nel 2026.

Deadpool 3, infine, avrà a che fare con i viaggi temporali e vedrà con molta probabilità il coinvolgimento della TVA vista nella serie TV Loki. A dirigerlo ci penserà Shawn Levy, regista di Free Guy e The Adam Project.