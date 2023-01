Deadpool 3, Hugh Jackman: "Ho solo sei mesi di tempo per rimettermi in forma"

Hugh Jackman ha solo sei mesi di tempo per raggiungere la forma fisica di Wolverine, che farà ritorno in Deadpool 3, ma ammette di essere già piuttosto in forma peer via dell'impegno a Broadway.

Hugh Jackman si prepara a fare ritorno nei panni del mutante Wolverine in Deadpool 3. Il divo australiano è consapevole di non aver tempo da perdere visto che ha solo sei mesi di tempo per rimettersi in forma.

In una nuova intervista su Who's Talking To Chris Wallace di HBO Max, l'attore parla di quanto tempo ci vorrà per tornare in forma per interpretare il supereroe spiegando:

Hugh Jackman in una scena del film X-MEN

"Ho imparato che non puoi avere fretta. Ho imparato che ci vuole tempo. Quindi, dal momento in cui finirò le repliche di The Music Man quando inizierò le riprese avrò sei mesi di tempo. Non farò nessun altro lavoro. Starò con la mia famiglia e mi allenerò. Sarà il mio lavoro per sei mesi".

Hugh Jackman ha proseguito: "Sono davvero in forma in questo momento. Circa otto spettacoli a settimana a Broadway cantando e ballando mi hanno rimesso in forma. Quindi, sono sano e allenato. Ho un buon punto di partenza".

L'uscita di Deadpool 3 è fissata per l'8 novembre 2024.