Deadpool 3, Hugh Jackman: "Nel film Wolverine e Deadpool si odiano"

La complicata relazione tra Wolverine e Deadpool virerà verso l'odio nell'imminente Deadpool 3, secondo Hugh Jackman. L'attore ha recentemente fatto un'apparizione nel podcast Empire Film anticipando alcuni dettagli sulla relazione tra i due mutanti, scherzando sul fatto che il suo Logan vorrà prendere a pugni in testa lo Wade Wilson di Ryan Reynolds. "Come la classifico?" Jackman ha detto quando gli è stato chiesto di commentare la dinamica tra i personaggi. "Se dieci è essere molto vicini, il loro rapporto è zero. Siamo opposti, ci odiamo".

"Sto solo parlando dal mio punto di vista", ha detto. "Logan è frustrato da lui, vuole essere a un milione di miglia da lui o vuole dargli un pugno in testa. Sfortunatamente, non può essere a un milione di miglia da lui in questo film, quindi probabilmente gli darà un sacco di pugni in testa".

Deadpool 3, Hugh Jackman farà ritorno grazie ai viaggi nel tempo: "La timeline di Logan non sarà intaccata"

Hugh Jackman, attualmente impegnato a Broadway nel musical The Music Man, ha anche detto che è stato "molto più difficile" allenarsi per rimettersi in forma visti i suoi impegni teatrali, ma stavolta è stato spinto a farlo da un incentivo notevole: eliminare Ryan Reynolds:

"Sto facendo otto spettacoli a settimana in questo momento, quindi sollevo pesi solo tre volte a settimana. Ma aumenterò a una o due volte al giorno non appena avrò terminato le repliche. Avrò sei mesi per prepararmi e adotterò lo stesso approccio del passato. Voglio essere più in forma che mai. Stavolta ho un ulteriore incentivo: mettere al tappeto Ryan Reynolds".