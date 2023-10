Deadpool 3: la data di uscita del sequel è destinata a essere posticipata

Lo sciopero degli attori ancora in corso sembra abbia costretto a posticipare la data di uscita di Deadpool 3, attualmente prevista per maggio 2024.

Deadpool 3 non sembra destinato a uscire il 3 maggio 2024: le fonti del sito Deadline sostengono infatti che la data di uscita stia per essere posticipata.

La causa della scelta è, ovviamente, lo sciopero degli attori ancora in corso che sta bloccando il lavoro sul set.

Uno scambio di data?

La produzione non sa ancora quando potrà riconvocare la troupe e il cast sul set di Deadpool 3 e, secondo le fonti del sito, Captain America: Brave New World, già in fase di post-produzione, potrebbe prendere il posto del ritorno dell'irriverente mercenario nella programmazione delle sale.

Il film con Ryan Reynolds e Hugh Jackman, se il lavoro riprenderà a breve, potrebbe forse quindi occupare lo slot del progetto con Anthony Mackie, la cui uscita è prevista attualmente il 26 luglio.

Deadpool 3, i Marvel Studios aprono al Rated-R: cosa aspettarsi di diverso dal film con Ryan Reynolds

Le anticipazioni emerse dal set

In Deadpool 3 sembra quasi certa la presenza nella trama del multiverso e, secondo alcuni fan che conoscono in modo accurato i fumetti Marvel, la storia potrebbe essere ispirata a Deadpool Kills the Marvel Universe, modificando però gli eventi presenti tra le pagine dei fumetti per adattarsi alla realtà legata agli adattamenti cinematografici.

Tra gli interpreti ci saranno anche Jennifer Garner, Zazie Beetz nella parte di Domino, Josh Brolin che ha la parte di Cable, Leslie Uggams, Morena Baccarin, Brianna Hildebrand, Shioli Kutsuna e Stefan Kapicic.

Tra i nuovi personaggi invece, ci sono quelli affidati a Emma Corrin e Matthew Macfayden.

Alla regia del lungometraggio sarà impegnato Shawn Levy.

Il terzo capitolo delle avventure di Wade Wilson sarà diretto da Shawn Levy ed è stato scritto da Rhett Reese, Paul Wernick, Reynolds e Levy.