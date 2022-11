Deadpool 3: un annuncio di casting ha svelato i dettagli del villain? [RUMOR]

Nuovi dettagli sul villain di Deadpool 3 potrebbe essere stati svelati da alcune voci su un annuncio di casting per il film. Secondo quanto rivelato dallo YouTuber Daniel Richtman (@DanielRPK) su Patreon, la produzione di Deadpool 3 starebbe cercando un'attrice sui 30/40 anni a cui affidare il ruolo di villain, la figura in questione avrà un ruolo centrale e "fungerà da avversaria per Deadpool e Wolverine."

La produzione starebbe, inoltre, cercando un attore maschio nero o indigeno, fisicamente forte, ma on doti comiche, che avrà delle scene con Ryan Reynolds e Hugh Jackman. Questa informazione apparentemente proviene da un annuncio di casting e non è stata confermata da Disney o Marvel.

Sebbene il potenziale cattivo di Deadpool 3 non sia stato ancora rivelato, è stato anticipato il possibile ingresso nel cast di Owen Wilson, che riprenderà il ruolo di Mobius M. Mobius della serie Loki. DanielRPK ha anche recentemente riferito che Ryan Reynolds starebbe cercando di coinvolgere Channing Tatum per un cameo nei panni di Gambit, sebbene ciò non sia stato confermato.

Deadpool 3 sarà vietato ai minori di 17 anni come i primi due capitoli

Sebbene i dettagli sulla trama rimangano scarsi, è stato precedentemente confermato dal presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, che Deadpool 3 sarà ambientato all'interno dell'MCU e manterrà il rating R dei due precedenti film. "Sarà classificato come R e stiamo lavorando a una sceneggiatura in questo momento", ha detto Feige nel 2021. "Ryan è un attore molto impegnato e di grande successo. Abbiamo già annunciato un certo numero di progetti che dobbiamo realizzare, ma è eccitante che sia iniziato. Ancora una volta celebriamo l'ingresso nell'MCU di un tipo di personaggio molto diverso e Ryan è una forza della natura, è semplicemente fantastico vederlo dare vita a quel personaggio".

Deadpool 3 uscirà nei cinema nell'autunno 2024.