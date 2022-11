Deadpool 3: l'Agente Moebius di Owen Wilson comparirà nel film? [RUMOR]

Owen Wilson si prepara ad affiancare Ryan Reynolds e Hugh Jackman in Deadpool 3. Così sembrerebbe a giudicare dal rumor diffuso dall'insider DanielRPK, il quale suggerisce che il personaggio dell'Agente Mobius, di cui abbiamo fatto la conoscenza nella serie Loki, si confronterà con Wade Wilson nel film che segna l'ingresso ufficiale del personaggio all'interno del Marvel Cinematic Universe.

Secondo il rumor, Moebius avrà un ruolo centrale in Deadpool 3 il che spingerebbe a speculare sulla possibilità di un qualche legame del plot col multiverso. al momento, però. manca ancora una conferma ufficiale dell'ingresso di Wilson nel cast.

Owen Wilson è entrato a far parte dell'MCU nel 2021 nella prima stagione di Loki, diventando rapidamente il personaggio preferito dai fan a fianco del Dio dell'Inganno di Tom Hiddleston. È stato confermato il ritorno dell'Agente Mobius nella seconda stagione della serie Disney+, anche se al momento non si conoscono i dettagli della storia. L'arco narrativo dei primi episodi ha visto Loki approdare in una timeline alternativa dove fa la conoscenza dell'agente di Owen Wilson.

Per chi ancora non avesse fatto la conoscenza di Moebius,la prima stagione di Loki è ora disponibile per lo streaming su Disney+, mentre la seconda non ha ancora una data di uscita confermata. Deadpool 3 dovrebbe, invecem arrivare nelle sale il 6 settembre 2024.