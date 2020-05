Deadpool 3 "non è previsto nei prossimi cinque anni”, dice Rob Liefeld

Deadpool: Ryan Reynolds indossa il costume del protagonista del film

Rob Liefeld, co-creatore del personaggio, sostiene che la Marvel non abbia piani concreti per Deadpool 3 al momento. Il celebre fumettista ha spiegato la cosa in un'intervista concessa a io9, dicendo che ha avuto modo di vedere il calendario delle uscite del Marvel Cinematic Universe per i prossimi anni: "Quello che so è che finché non metti il film nel calendario di lavorazione e delle uscite, non lo si considera seriamente. E io ho analizzato quello della Marvel per i prossimi, diciamo, cinque anni, e non ci vedo Deadpool. Quindi non credo che possa uscire prima di allora." In tale occasione, Liefeld - che in quanto co-autore delle prime storie del personaggio ha diritto a lauti pagamenti per ogni sfruttamento televisivo, cinematografico e videoludico - ha anche ribadito che secondo lui la soluzione migliore per il terzo episodio sarebbe di lasciare Ryan Reynolds libero di fare come vuole.

Le affermazioni di Rob Liefeld sono però state accolte con scetticismo da molti esperti che seguono da vicino l'evoluzione del Marvel Cinematic Universe, principalmente a causa del cattivo rapporto tra il fumettista e la Disney, con tanto di minacce giudiziarie da parte del primo lo scorso autunno. È altamente improbabile, quindi, stando a chi se ne intende, che Kevin Feige o chi per lui abbia condiviso con Liefeld i piani per i prossimi cinque anni, o in ogni caso che l'abbia fatto senza un accordo di riservatezza, dato che al momento conosciamo solo i titoli che usciranno tra l'autunno di quest'anno (Black Widow) e l'estate del 2022 (Captain Marvel 2).

Sono noti altri progetti in lavorazione, tra cui Guardians of the Galaxy Vol. 3 e il debutto nel MCU di Blade e dei Fantastici Quattro, ma senza date esatte. Ryan Reynolds, dal canto suo, si è già detto pienamente disposto a collaborare con la Casa del Topo, la quale ha più volte ribadito che, con la strategia giusta, non c'è alcun motivo per togliere il divieto ai minori che in linea di massima accompagnerebbe Deadpool 3.