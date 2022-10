DC League of Super-Pets: il film di Jared Stern con le voci di Lillo e Maccio Capatonda da oggi in home video

DC League of Super-Pets, il nuovo film di Jared Stern con le voci di Lillo e Maccio Capatonda, arriva oggi, martedì 4 ottobre, in Home Premiere Digitale per Warner Bros. Home Entertainment. Nel film, presentato in anteprima nazionale lo scorso 29 luglio al Giffoni Film Festival, Lillo presta la propria voce a Krypto Superdog mentre Maccio Capatonda doppia Asso il Bat-Segugio.

DC League of Super-Pets: un'immagine del film

Il film narra le vicende degli inseparabili migliori amici Krypto Superdog e Superman che condividono gli stessi superpoteri e combattono fianco a fianco il crimine nella città di Metropolis. Quando Superman e il resto della Justice League vengono rapiti, Krypto deve convincere un improvvisato gruppo di animali domestici composto da Asso il Bat-Segugio, MP la panciuta maialina, Merton la tartaruga e Chip lo scoiattolo, a gestire i loro poteri appena scoperti ed aiutarlo a salvare i supereroi.

Jared Stern, esperto sceneggiatore e consulente per i film "LEGO", debutta alla regia di un film d'animazione. La sceneggiatura, scritta dallo stesso Stern insieme al suo collaboratore di lunga data John Whittington, è basata sui personaggi DC e Superman, creato da Jerry Siegel e Joe Shuster. Il film è prodotto da Patricia Hicks, Dwayne Johnson, Dany Garcia, Hiram Garcia e Jared Stern.

DC League of Super-Pets: un'immagine del film animato

Nel team creativo di cui Stern si è avvalso per la creazione di DC League of Super-Pets figurano anche lo scenografo Kim Taylor ("LEGO® Ninjago - Il film") e i montatori David Egan ("Game Night - Indovina chi muore stasera?", "Come ti rovino le vacanze") e Jhoanne Reyes ("Teen Titans GO!", "Young Justice"). Le musiche sono di Steve Jablonsky (I film "Transformers").