I protagonisti di Dawson's Creek di nuovo insieme: annunciata la reunion a teatro a scopo benefico

Il cast di Dawson's Creek sarà al centro di una reunion che renderà felici numerosi fan della serie e contribuirà a raccogliere dei fondi da devolvere all'organizzazione F Cancer e per sostenere James Van Der Beek.

L'appuntamento è per il 22 novembre, negli spazi del Richard Rodgers Theatre di New York e i biglietti saranno in vendita da venerdì 22 agosto.

I dettagli della reunion di Dawson's Creek

James Van Der Beek, Michelle Williams, Katie Holmes, Joshua Jackson, Mary Beth Peil, John Wesley Shipp, Mary-Margaret Humes, Nina Repeta, Kerr Smith, Meredith Monroe, e Busy Philipps saliranno insieme sul palco per leggere dal vivo lo script del pilot di Dawson's Creek.

Dawson's Creek: Joshua Jackson, Kerr Smith, Katie Holmes, Michelle Williams e James Van Der Beek in una foto promozionale della stagione 5

Durante la reunion i membri del cast che erano arrivati dopo la prima stagione (Philipps, Smith e Monroe) leggeranno vari ruoli.

Nel primo episodio dello show venivano presentati i protagonisti Dawson, Joey, Pacey e Jen, oltre a svelare le dinamiche esistenti tra gli adolescenti.

Il protagonista della serie, a novembre, ha rivelato di avere un cancro al colon scoperto nell'agosto 2023 e ha recentemente parlato di come sta affrontando la malattia.

Chi si occuperà dell'evento

L'evento benefico che si svolgerà nella Grande Mela sarà diretto da Jason Moore, mentre tra i produttori ci saranno anche Michelle Williams e suo marito Thomas Kail, Kevin Williamson, Greg Berlanti, Carl Ogawa e Maggie Brohn.

Williamson, il creatore della serie, ha dichiarato: "Sono così entusiasta nel riunirmi con James, Michelle, Katie, Joshua e la nostra famiglia di Dawson's Creek per una serata così speciale. Dawson's Creek ha cambiato la mia vita. Quello che era iniziato come una storia personale su un giovane e i suoi amici che affrontavano le sfide della vita è diventato poi molto di più rispetto a quanto avessi mai sognato. Ha creato un fandom che resiste nel tempo e un'eredità in tutto il mondo. Sono così onorato nell'esserne una parte e di sostenere il nostro meraviglioso amico, James, mentre continuiamo a muoverci attraverso la vita e le sue tante sfide".