James Van Der Beek, l’addio di Katie Holmes: "Grata di aver condiviso un pezzo del suo viaggio"

A poche ore di distanza dalla notizia della prematura scomparsa di James Van Der Beek, Katie Holmes ha condiviso con i propri fan un messaggio di addio per l'attore con il quale recitò nella serie teen a cavallo tra gli anni '90 e 2000, Dawson's Creek.

Nella serie, Katie Holmes era Joey Potter, migliore amica e grande amore del protagonista, Dawson Leery, interpretato da Van Der Beek. L'attrice ha condiviso su Instagram un messaggio molto commovente.

Il commovente messaggio di Katie Holmes per James Van Der Beek

"Ho messo insieme alcune parole con il cuore pesante" ha scritto Holmes nella didascalia del suo post "È tanto da elaborare. Sono così grata di aver condiviso un pezzo del percorso di James. È amatissimo. Kimberly, ti vogliamo bene e saremo sempre qui per te e per i tuoi splendidi bambini".

L'attrice ha condiviso una nota scritta a mano: "James, grazie.[...] Questi sono alcuni dei ricordi, insieme alle risate, alle conversazioni sulla vita, alle canzoni di James Taylor - avventure di una giovinezza unica" ha continuato "Coraggio. Compassione. Altruismo. Forza. Un apprezzamento per la vita e l'azione intrapresa per viverla con l'integrità che la vita è arte - creare un bellissimo matrimonio, sei figli amorevoli - il viaggio di un eroe. Piango questa perdita con un cuore che accoglie la realtà della sua assenza e una profonda gratitudine per l'impronta che ha lasciato su di esso. A Kimberly e ai bambini, siamo qui per voi sempre. E lo saremo sempre per riempirvi di amore e compassione".

La convivenza con il cancro e la reunion benefica del cast di Dawson's Creek

Nel mese di agosto del 2023 a James Van Der Beek fu diagnosticato un cancro del colon retto e la notizia fu resa pubblica nel novembre 2024. Lo scorso settembre, Katie Holmes insieme al cast principale di Dawson's Creek si sono riuniti per un evento benefico volto a raccogliere fondi a favore di James e della sua famiglia.

L'attore non poté partecipare fisicamente a causa delle sue precarie condizioni fisiche.