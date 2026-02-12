James Van Der Beek, Italia 1 omaggia l’attore: stasera in seconda serata i primi due episodi di Dawson’s Creek

Mediaset ha deciso di organizzare una programmazione speciale per James Van Der Beek, volto iconico della serie teen a cavallo tra gli anni '90 e gli anni 2000, Dawson's Creek. L'attore è scomparso ieri a Austin a soli 48 anni dopo aver sofferto di un cancro al colo retto.

Conosciuto in tutto il mondo per il ruolo di Dawson Leery, adolescente appassionato del cinema di Steven Spielberg e innamorato della sua migliore amica, Joey Potter (Katie Holmes), James Van Der Beek è stato ricordato da amici, colleghi e fan in tutto il mondo.

Serata speciale su Italia 1 per ricordare la star di Dawson's Creek

Questa sera, giovedì 12 febbraio, in seconda serata su Italia 1, andranno in onda i primi due episodi del teen drama ambientato nella cittadina immaginaria di Capeside. La serie, trasmessa per la prima volta in Italia nel 2000, segue le vicende di Dawson Leery e del suo gruppo di amici tra passioni, sogni, amori e turbamenti dell'adolescenza.

Un bacio tra Katie Holmes e James Van Der Beek in Dawson's Creek

Il personaggio, interpretato da James Van Der Beek, è diventato uno dei simboli del racconto sentimentale e introspettivo molto in voga nei film e nelle serie televisive di fine anni '90 e inizio 2000, conquistando milioni di fan in tutto il mondo.

La serie cult con James Van Der Beek disponibile gratis su Mediaset Infinity

La serata con i primi due episodi di Dawson's Creek è l'occasione per i fan di tornare per qualche ora a Capeside, e riscoprire le atmosfere che hanno segnato un'epoca televisiva. La serie è disponibile gratuitamente sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Il cast principale di Dawson's Creek, serie prodotta dal 1998 al 2003, è composto da James Van Der Beek (Dawson Leery), Katie Holmes (Joey Potter), Joshua Jackson (Pacey Witter), Michelle Williams (Jen Lindley), Mary-Margaret Humes (Gail Leery), John Wesley Shipp (Mitch Leery), Kerr Smith (Jack McPhee), Meredith Monroe (Andie McPhee) e Busy Philipps (Audrey Liddell).

La serie è stata creata da Kevin Williamson ed è composta da 6 stagioni e 128 episodi.