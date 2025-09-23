Dawson's Creek, la reunion emoziona il cast e i fan: sul palco anche moglie e figli di James Van Der Beek

Tanta l'emozione tra le star di Dawson's Creek salite sul palco del Richard Rodgers Theater di New York per l'attesa reunion di Dawson's Creek.

Michelle Williams, Katie Holmes, Joshua Jackson, Mary Beth Peil, John Wesley Shipp, Mary-Margaret Humes, Nina Repeta, Kerr Smith, Meredith Monroe e Busy Philipps si sono riuniti per una lettura dell'episodio pilota del 1998 con lo scopo benefico di raccogliere fondi per la lotta al cancro. Lin-Manuel Miranda ha sostituito James Van Der Beek, costretto a cancellare la sua partecipazione all'ultimo minuto per motivi di salute.

Prima e dopo la lettura del copione, Van Der Beek, interprete di Dawson Leery nella serie originale, è apparso sullo schermo tramite un videomessaggio commuovendosi. "Aspettavo questa serata da mesi e mesi, da quando il mio angelo Michelle Williams ha detto che l'avrebbe organizzata", ha esordito Van Der Beek. "Non posso credere di non essere lì. Non posso credere di non poter vedere i miei compagni di cast, il mio splendido cast di persona."

In rappresentanza dell'attore, che da tempo lotta contro il cancro, sono saliti sul palco la moglie Kimberly Van Der Beek e i figli. Le figlie dell'attore hanno anche intonato la sigla di Dawson's Creek, I Don't Want to Wait di Paula Cole, insieme al pubblico.

L'apparizione a sorpresa di Steven Spielberg

Dopo la fine delle lettura dell'episodio, James Van Der Beek è tornato sullo schermo per commentare scherzosamente la serata.

"Ora, nessuno sano di mente farebbe mai un parallelo tra i due, ma la grande somiglianza tra Dawson e il Fantasma dell'Opera è che entrambi si sono trovati di fronte al fatto che la donna che amavano amava veramente qualcun altro, e le hanno detto, 'Vai da lui. Vai da lui ora prima che cambi idea'. Solo uno ha dato origine a un meme con la faccia che piange" ha detto, alludendo al celebre meme del Dawson piangente che ha imperversato in rete per anni.

Un'altra sorpresa della serata è stata l'apparizione di Steven Spielberg - eroe di Dawson, che sogna di diventare regista proprio come il suo idolo - in un video messaggio registrato in cui, rivolgendosi al protagonista della serie, ha detto:

"Dawson, ce l'hai fatta. Forse un giorno avrò anch'io un armadio di Dawson" (riferimento alla collezione di film del protagonista dello show, ndr).

La reunion teatrale è nata da un'idea di Michelle Williams, come ha dichiarato il creatore dello show Kevin Williamson a Variety prima dell'evento: "Ha coinvolto me, suo marito e regista di Hamilton Thomas Kail e Greg Berlanti per aiutarla. Da lì, altri si sono uniti al gruppo. Jason Moore ha accettato di dirigere e siamo partiti. Scegliere una data ha richiesto un po' di tempo, ma tutta la nostra famiglia di Dawson's Creek è stata entusiasta di farlo e molto accomodante e generosa nel concederci il suo tempo."