James Van Der Beek: "Mia figlia ha scoperto i meme del Dawson piangente e li usa contro di me"

Il famigerato meme di Dawson piangente laniato sui social tempo fa torna in auge grazie alle dichiarazioni dell'interprete di Dawson Leery, James Van Der Beek. L'attore ha rivelato a People che la figlia maggiore Olivia, 12 anni, ha scovato su internet il meme virale e lo usa persino contro di lui quando necessario:

"Per studiare online, abbiamo dato l'iPad ai bambini e loro hanno scoperto immediatamente i meme. Così è iniziato il dramma, la mia primogenita mi ha inviato un meme di me stesso. Quando le ha inviato un meme di me che ballo, "mi ha subito inviato la mia faccia piangente. Ho pensato, 'Questo è aggressivo.'"

La star di Dawson's Creek, padre di sei figli, ha detto che quando si tratta di spiegare la sua fama ai suoi figli, cerca di essere "completamente onesto sugli aspetti positivi e negativi. È stata un'esperienza interessante, ma penso che lo capiscano solo in parte".

Per quanto riguarda il celebre meme di Dawson che piange, alcune costar di Dawson's Creek hanno confessato di non conoscenza della sua esistenza fino a pochi anni fa. Michelle Williams e Katie Holmes ne erano all'oscuro fino a quando EW non ha riunito il cast, che comprendeva anche Joshua Jackson, Busy Philipps, Kerr Smith, Meredith Monroe e Mary Beth Peil, per il 20° anniversario dello show nel 2018.

"Sento che tutti in questo show hanno pianto più di me e sono stato io a rimanere intrappolato!" ha scherzato Van Der Beek riferendosi al meme. "È divertente pensare che lavori a una serie per sei anni e tutto viene ridotto a tre secondi. È una metafora perfetta di Internet".