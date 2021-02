Dave Bautista, star di Army of the Dead: "Avrei voluto recitare in The Walking Dead, anche gratis"

L'attore Dave Bautista ha svelato che da tempo voleva recitare in un progetto sugli zombi, offrendosi più volte per una parte in The Walking Dead.

Dave Bautista ha svelato che ha sempre desiderato far parte del cast di The Walking Dead, ma di non essere mai riuscito a realizzare questo sogno.

L'attore ha però potuto ritrovarsi alle prese con gli zombi in occasione di Army of the Dead, il film di Zack Snyder in arrivo su Netflix di cui è stata diffusa una nuova foto.

Army of the Dead: Dave Bautista in una nuova foto del film

L'attore verrà quindi mostrato in azione in Army of the Dead mentre si muove in una Las Vegas infestata dai morti viventi, facendo parte di un gruppo di mercenari che, agiscono durante un'epidemia causata da un virus che trasforma le persone in zombie, devono compiere una pericolosa rapina.

Zack Snyder ha scritto la sceneggiatura del nuovo progetto in collaborazione con Shay Hatten, oltre a esserne regista, produttore e direttore della fotografia.

Dave Bautista ha ora spiegato: "Sono un fan degli zombi. Ho provato a far parte del cast di The Walking Dead per anni. Ho detto che sarei andato sul set e avrei interpretato un morto vivente gratis, ma hanno detto 'Sei troppo grande!'".

L'attore ha quindi aggiunto ai microfoni di Empire: "Per me ci deve essere qualcosa di speciale in un film di zombi per portarmi a firmare il contratto. Quello che ci distingue dagli altri progetti simili è la rapina. Ma ci sono inoltre molti diversi strati in questo film".

Bautista ha ammesso che inizialmente non era interessato al progetto e ha cambiato idea solo dopo aver letto la sceneggiatura firmata da Synder: "Stavo cercando dei ruoli drammatici interessanti. Poi ho letto lo script ed era molto più profondo rispetto a quanto pensassi e aveva molti più strati. E poi, se devo essere onesto, volevo lavorare con Zack".

Il film ha come star, oltre a Dave Bautista, Ella Purnell, Omari Hardwick, Tig Notaro, Hiroyuki Sanada, Garret Dillahunt, Raúl Castillo, Nora Arnezeder, Matthias Schweighöfer, Samantha Win e Rich Cetrone.