Daredevil, Vincent D'Onofrio: 'Marvel ha reso canoniche serie Netflix dopo il dietrofront su Born Again'

Secondo quanto dichiarato da Vincent d'Onofrio, i Marvel Studios sarebbero stati costretti a rendere le serie Marvel/Netflix canoniche a causa del dietrofront produttivo su Daredevil: Born Again.

Nel settembre 2023, infatti, su Daredevil: Born Again, con D'Onofrio e Charlie Cox, Marvel ha premuto il pulsante reset e ha rivisto completamente la serie di 18 episodi dopo che i primi filmati non avevano soddisfatto le aspettative dei Marvel Studios. Dario Scardapane, sceneggiatore di The Punisher, è stato assunto come nuovo showrunner e si è subito deciso che l'universo Marvel isolato che prima risiedeva su Netflix sarebbe diventato canonico per l'MCU.

"Durante il riavvio di Daredevil: Born Again, tutti gli autori si sono riuniti e hanno detto: 'Guardate, è così che dobbiamo fare adesso'", ha raccontato D'Onofrio. "Quindi ne parlemeremo sicuramente solo in termini di collegamento diretto con il Daredevil originale, e questa è una cosa fantastica. Porterà con sé un sacco di storie interessanti e tutte le storie collaterali che sono accadute in quelle tre stagioni originali".

D'Onofrio si è detto poi particolarmente entusiasta dell'aggiunta a Born Again del duo di registi di Moon Knight e Loki, Justin Benson e Aaron Moorhead.

Daredevil: Born Again, anche The Punisher avrà una serie Marvel tutta sua?

"Sono un loro grande fan e ormai parlo sempre con loro", ha aggiunto D'Onofrio. "Quando ho saputo che [si sarebbero uniti a Born Again], ho pensato: 'Ok, non solo stiamo cambiando le cose, ma i capi stanno facendo la cosa giusta per noi'. Ci hanno messo a disposizione i loro migliori talenti e questo è molto bello. Quindi la prima cosa che ho fatto è stata ringraziarli. Ho ringraziato Kevin [Feige] per averlo fatto e per essere stato al fianco mio e di Charlie [Cox]. È una cosa davvero straordinaria".