Daredevil: Born Again, anche The Punisher avrà una serie Marvel tutta sua?

Come noto, Jon Bernthal riprenderà i panni di The Punisher in Daredevil: Born Again compiendo anche lui l'esordio nel Marvel Cinematic Universe al fianco del Matt Murdock di Charlie Cox.

Secondo uno scooper, dal set, nelle ultime ore, sarebbero emersi alcuni dettagli relativi alla partecipazione di Bernthal e alle sue scene nella serie; a quanto pare, alcuni poliziotti (definiti razzisti) prenderanno in prestito il logo di Punnisher applicandolo alle loro divise, ma il Punitore in persona si farà vivo per sottolineare che non approva affatto la cosa e che lui non ha nulla a che fare con i poliziotti.

Lo scooper avrebbe anche suggerito che il vigilante sarà in cima alla lista di Kingpin, che si candiderà a sindaco di New York nel tentativo di impedire ai supereroi di pattugliare le strade della Grande Mela. Se avrà successo, questo avrà un enorme impatto su Daredevil, Spider-Man e molti altri supereroi di strada.

Un altro noto insider del settore, invece, ha rivelato che oltre a Daredevil anche The Punisher avrà una serie Disney+ tutta sua e che è già in sviluppo ai Marvel Studios. Ovviamente, prendete questa ultime rivelazioni con le pinze perché potrebbe sempre trattarsi di due pesci d'aprile molto ben orchestrati dai due scooper.