Daredevil: Born Again, Ayelet Zurer torna come Vanessa Fisk dopo il recast

Nonostante fosse stata annunciata un nuova attrice per il ruolo, l'interprete originale è stata reintegrata

Inizialmente era stato annunciato il recast del ruolo di Vanessa Fisk in Daredevil: Born Again, ma poche ore fa è stato confermato il ritorno di Ayelet Zurer nel ruolo che aveva interpretato nelle tre stagioni di Daredevil su Netflix.

Quando Daredevil: Born Again fu annunciato per la prima volta, Sandrine Holt fu ingaggiata nel ruolo di Vanessa Fisk.

Tuttavia, una nuova foto del set condivisa da Steve Sands su Instagram mostra una reunion tra Zurer e D'Onofrio. Sands ha postato l'immagine che mostra la coppia in piedi all'esterno e mentre parla. In precedenza, la Zurer si era detta "triste" per il recast del suo personaggio.

Il precedente recast

Zurer, che ha vestito i panni della moglie di Wilson Fisk, alias Kingpin, nella serie Daredevil trasmessa su Netflix, aveva persino commentato la notizia di recasting con un breve messaggio: "Mi rattrista non farne parte, ma rimarrò sempre la più grande fan di Vincent D'Onofrio".

Sempre più personaggi del Defendersverse continuano a essere confermati per l'attesissima serie, con il Frank Castle/The Punisher di Jon Bernthal e il Bullseye di Wilson Bethel entrambi destinati a tornare.

Daredevil: Born Again conterrà quattro personaggi transgender

"Siamo piuttosto eccitati. Queste sceneggiature sono fantastiche. Abbiamo due grandi registi", ha dichiarato recentemente Vincent D'Onofrio. "Io e Charlie [Cox] ci sentiamo. Parliamo tutti i giorni e lavoriamo ogni giorno su alcune cose. Mi sento eccitato, come quando stai per iniziare un nuovo lavoro che sai che sarà impegnativo. Sai, sei super eccitato e pensi: 'Oh, ci siamo. Ci siamo'".

Le riprese di Daredevil: Born Again sono terminate e la serie debutterà su Disney+ nel 2025.