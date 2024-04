Daredevil: Born Again, le nuove foto dal set celebrano la fine delle riprese

Dopo oltre un anno da quando i Marvel Studios hanno annunciato lo sviluppo di Daredevil: Born Again, la produzione dell'attesissimo reboot Disney+ è stata finalmente completata.

Sono state pubblicate su Instagram le foto del party di fine riprese di Daredevil: Born Again, che mostrano il protagonista Charlie Cox insieme ai direttori del casting dello show. Le riprese si sono concluse dopo che sono apparse online le foto del set di Cox al fianco del Punisher di Jon Bernthal, che hanno fatto presagire il ritorno del duo di vigilanti più amato dai fan. La serie dovrebbe fare il suo atteso debutto nel 2025.

Daredevil: Born Again è stata ideata dallo showrunner Dario Scardapane e dai registi Justin Benson e Aaron Moorhead. L'imminente revival del MCU vedrà il ritorno di Charlie Cox nel ruolo di Matt Murdock, Vincent D'Onofrio in quello di Wilson Fisk/Kingpin, Elden Henson in quello di Foggy Nelson, Deborah Ann Woll in quello di Karen Page, Jon Bernthal in quello di Frank Castle/Punisher e Wilson Bethel in quello di Benjamin Poindexter/Bullseye. A loro si aggiungono le new entry del franchise Sandrine Holt, Michael Gandolfini, Margarita Levieva, Michael Gaston, Nikki M. James, Arty Froushan e Genneya Walton.

Sia Cox che D'Onofrio hanno già debuttato nel Marvel Cinematic Universe nel 2021, con Kingpin guest-star nella serie Hawkeye e Matt Murdock/Daredevil che appare brevemente in Spider-Man: No Way Home. Nel 2022, Cox ha anche fatto un'apparizione in due episodi in She-Hulk: Attorney at Law, dove ha mostrato un lato più leggero dell'eroe. Più recentemente, Cox e D'Onofrio hanno recitato nella miniserie spin-off Echo, che ha aperto la strada a Daredevil: Born Again.