Daredevil: per i Marvel Studios la serie Netflix fa parte del canone MCU

L'executive producer di Echo, nuova serie in arrivo su Disney+, ha fatto chiarezza sulla continuity temporale di Daredevil.

Per anni i fan del vigilante di Hell's Kitchen si sono domandati se la serie Netflix di Daredevil, composta da 3 stagioni, sarebbe stata o meno canonica all'interno dell'MCU. A dare una risposta ci ha pensato Brad Winderbaum, produttore esecutivo della serie Echo (spinoff di Hawkeye) in cui comparirà anche Daredevil, sempre interpretato da Charlie Cox.

"Posso dire che fino a oggi siamo stato alquanto vaghi su cosa facesse parte della Sacra Linea Temporale e cosa ne fosse fuori. All'epoca Daredevil era roba di Netflix, ma eravamo al corrente di quello stavano facendo e viceversa. Adesso ne è passato di tempo, le storie si sono integrate e posso dire con certezza, dal mio punto vista, che questa serie fa parte della Sacra Linea Temporale dell'MCU" ha dichiarato ai microfoni di ScreenRant.

Echo, prime reazioni alla serie Marvel: "Incredibile e violenta"

La nuova serie Marvel con protagonisti Alaqua Cox, Vincent D'Onofrio e Charlie Cox che debutterà il 9 gennaio su Disney+. Gli eventi narrati in Echo condurranno con molta probabilità a Daredevil: Born Again, serie sul vigilante mascherato.

Echo, la serie Marvel sarà vietata ai minori

Echo sarà il primo show della Marvel con rating TV-MA (cioè indirizzata a un pubblico maturo) e la prima serie ad avere l'etichetta Marvel Spotlight.

La sinossi recita : "Echo è la nuova serie Marvel Studios in cui Maya Lopez (Alaqua Cox) deve lottare per riconnettersi con le sue radici native americane, bilanciando al contempo le aspirazioni legate a una vita di crimine come successore della brutale eredità di Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio) alias Kingpin".