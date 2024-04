Daredevil e Punisher insieme nelle foto e i video dal set Marvel di 'Born Again'

Dopo la prima occhiata al ritorno di Jon Bernthal nei panni di Punisher, sono stati diffusi in rete parecchi video e foto dal set di Daredevil: Born Again, in cui vediamo il personaggio in compagnia del protagonista di Charlie Cox.

Nei video e nelle foto i due personaggi sembrano avanzare fianco a fianco in una scena in cui si riparano curiosamente le orecchie: li vediamo, infatti, mentre si preparano a eseguire quella che probabilmente è la coreografia della sequenza che li vedrà successivamente impegnati in uno scontro aperto con forze nemiche al momento sconosciute.

Che ruolo avrà Frank Castle nella serie?

Stando a quanto trapelato finora su Daredevil: Born Again, pare che la guerra tra Kingpin e Daredevil sarà letale per alcuni dei più stretti alleati di Matt Murdock e, se questa voce si rivelerà vera, Frank vorrà probabilmente eliminare definitivamente Kingpin.

In una precedente intervista con ScreenRant, Bernthal aveva dichiarato: "È assolutamente essenziale che se lo facciamo, lo facciamo bene e che abbiamo una vera e propria integrità sacra nei confronti del materiale di partenza e di ciò che è al centro di Frank. Farò del mio meglio per assicurarmi che, se e quando lo faremo, lo faremo bene".

Le riprese di Daredevil: Born Again sono iniziate a fine gennaio, dopo la risoluzione degli scioperi WGA e SAG-AFTRA. Il prossimo show sarà presumibilmente incentrato sulla candidatura di Fisk a sindaco di New York. Tra i villain ci sarà anche Bullseye, anch'egli di ritorno dalla precedente serie Netflix.

Nel frattempo Charlie Cox e Vincent D'Onofrio, sono apparsi nella serie Marvel Echo, disponibile integralmente su Disney+. La serie si concentrava sulla storia delle origini di Maya Lopez (Alaqua Cox), il cui comportamento spietato a New York la raggiunge anche nella sua città natale. Se mai spera di andare avanti con la sua vita, Maya dovrà affrontare il suo passato, riconnettersi con le sue radici native americane e abbracciare il significato di famiglia e comunità.

Daredevil: Born Again dovrebbe approdare su Disney+ nel corso del 2025.