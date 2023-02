Daredevil, un'altra star Marvel poteva essere protagonista del film al posto di Ben Affleck

Ben Affleck fu Daredevil ben prima di Charlie Cox, ma non fu l'unico attore Marvel ad essere stato preso in considerazione per il ruolo di Matt Murdock nel film del 2003.

Vi ricordate Daredevil, il film del 2003 con protagonista Ben Affleck? A quanto pare, un'altra star Marvel era tra gli attori che erano stati considerati per il ruolo di Matt Murdock nella pellicola diretta da Mark Steven Johnson.

È stato proprio il regista di Daredevil a rivelare, come riporta CBR, questa piccola curiosità sul film Marvel del 2003 che vedeva Ben Affleck nei panni del Diavolo Rosso di Hell's Kitchen, ma che per poco non ha invece figurato nel ruolo un'altra star Marvel... Edward Norton!

"Era certamente uno di quei ruoli per cui, a un certo punto, chiunque era stato menzionato" spiega Johnson "C'erano un sacco di persone che stavamo considerando per la parte. E non ricordo se ci incontrammo con Guy [probabilmente Guy Pearce], ma di sicuro ci fu un meeting con Edward Norton".

"Mi incontrai anche con un paio di altri attori, ma Ben era un fan di Daredevil grazie a Kevin Smith, per cui alla fine la parte andò a lui" conclude poi il regista.

Edward Norton finì poi con l'interpretare un altro grande nome di casa Marvel, Hulk a.k.a. Bruce Banner nel film del 2008 diretto da Louis Leterrier L'incredibile Hulk (per poi subire un recasting in seguito con Mark Ruffalo che ha portato e continua a portare avanti il ruolo di Hulk nel MCU), mentre di Daredevil abbiamo avuto una nuova iterazione a cui ha prestato e continua a prestare il volto Charlie Cox, ma voi come lo avreste visto Norton nel ruolo?