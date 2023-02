Daredevil, parla il regista del film con Ben Affleck: "Ci eravamo ispirati al Corvo e Blade"

Nel corso di una recente intervista a Yahoo! Entertainment, Mark Steven Johnson, regista del Daredevil con Ben Affleck, ha parlato delle principali ispirazioni per il film del 2003, citando Il Corvo e Blade.

All'epoca il film venne stroncato dalla critica, ma in tempi più recenti è cambiato qualcosa. Il director's cut di Daredevil di Johnson è stato distribuito su disco e in digitale modificando il giudizio complessivo sul flm. E, naturalmente, da allora l'Universo Marvel è esploso, prima con i franchise degli X-Men e di Spider-Man, e poi con il MCU. Ma quando Daredevil era in fase di sviluppo, c'erano solo un paio di precedenti a cui Johnson poteva ispirarsi.

"Sì, X-Men è stato il primo in cui la gente ha pensato: 'Wow, puoi prendere questi film sul serio e fare qualcosa di interessante'. È stato quello che ha cambiato tutto, davvero. Per Daredevil, mi sono ispirato a Il corvo e a Blade, e a film del genere che ho amato moltissimo".

"Era un mondo molto diverso allora", ha detto Johnson parlando del periodo precedente al MCU. "È buffo, stavamo sviluppando Daredevil prima che uscisse il primo Spider-Man e ricordo che la gente mi diceva: 'Non credo che quel film funzionerà'. E io: 'Perché? Spider-Man è uno dei più grandi personaggi'. E loro risposero: 'Beh, non si vede la sua faccia!'. Ricordo che dicevo alla gente che avrei fatto Daredevil e loro mi dicevano: 'Vuoi dire Evel Knievel?'. Io spiegavo: 'No, è un avvocato cieco che ha superpoteri e sensi acuti e indossa un costume da diavolo per combattere il crimine'. E loro dicevano: 'Oh, quindi è una commedia?'. Allora nessuno sapeva chi fosse il personaggio! Il catalogo Marvel era così vasto. E ora tutti conoscono tutti i personaggi. È incredibile quanto sia cambiato il mondo in 20 anni".