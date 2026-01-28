Daredevil: Rinascita, il villain della terza stagione già svelato in un rumor?

Il primo trailer della seconda stagione di Daredevil: Rinascita è stato pubblicato ieri, e con la Stagione 3 già in fase di sviluppo, è difficile non chiedersi quali siano i piani a lungo termine della Marvel per l'Uomo senza Paura.

Se ci sarà un'altra stagione dedicata alla sua guerra contro il sindaco Wilson Fisk è ancora oggetto di dibattito, e una teoria che sta spopolando sul web indica che la seconda stagione potrebbe finire con Matt Murdock dietro le sbarre.

Questo spiegherebbe facilmente perché Daredevil non comparirà in Spider-Man: Brand New Day e Avengers: Doomsday, in arrivo nelle sale quest'anno, rispettivamente a luglio e dicembre. Ma c'è anche dell'altro...

Daredevil: Rinascita, Charlie Cox in un dettaglio del poster

Daredevil: Rinascita, già svelato il villain della terza stagione?

Il trailer trapelato del prossimo film sull'Uomo Ragno ha confermato i piani per lo scontro tra Spider-Man e gli assassini ninja, The Hand, con lo scooper Daniel Richtman che oggi riporta che i cattivi appariranno anche nella terza stagione di Daredevil: Rinascita. Non è chiaro se saranno la minaccia principale affrontata da Matt Murdock, ma è probabile che la Marvel farà un lavoro migliore con The Hand rispetto a Netflix.

La quarta stagione non è stata ancora approvata mentre scriviamo, ma Kevin Feige può certamente aspettarsi una reazione negativa considerevole se non includerà il Matt Murdock di Charlie Cox nell'eventuale Spider-Man 5.

L'insider ha riportato anche che il piano sarebbe quello di girare il reboot di X-Men di Jake Schreier quando Avengers: Secret Wars sarà terminato. Se fosse vero, ciò significherebbe che inizieremo a ricevere notizie sul casting prima della fine di quest'anno.

Daredevil: Rinascita, Charlie Cox e Vincent D'Onofrio in una scena della serie Disney+

La guerra tra Matt Murdock e Wilson Fisk riprende

Nel corso degli otto avvincenti nuovi episodi di Daredevil: Rinascita, sopravvivenza, resistenza e redenzione si scontrano mentre ha inizio la battaglia per l'anima di New York. Nella seconda stagione, il sindaco Wilson Fisk schiaccia New York City sotto i suoi piedi mentre dà la caccia al nemico pubblico numero uno, il vigilante di Hell's Kitchen noto come Daredevil.

Oltre a Charlie Cox e Vincent D'Onofrio, tornano nella serie Deborah Ann Woll nel ruolo di Karen Page, Ayelet Zurer nel ruolo di Vanessa Fisk, Wilson Bethel nel ruolo di Benjamin Poindexter/Bullseye e Margarita Levieva nel ruolo di Heather Glenn. Questa stagione segna anche il tanto atteso ritorno di Krysten Ritter nel ruolo della beniamina dei fan Jessica Jones e introduce Matthew Lillard nel ruolo del misterioso Mr. Charles.