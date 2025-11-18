Daredevil: Rinascita 2, Charlie Cox con il costume nero nella prima foto ufficiale

Empire Magazine ha condiviso una nuova immagine della seconda stagione di Daredevil: Rinascita, che mostra probabilmente il miglior scatto finora del protagonista Charlie Cox nei panni dell'Uomo senza Paura con il suo nuovo costume nero.

Come avevamo già intuito da alcune foto rivelatrici dal set, il nuovo abbigliamento di Matt Murdock sarà ispirato al costume nero con il logo rosso "DD" sul petto, lo stesso che il personaggio indossava nella serie a fumetti Shadowlands.

Sebbene la prima stagione sia stata una diretta continuazione della serie Netflix dopo una profonda revisione, il team creativo dello show non si è più sentito vincolato dal dover rispettare un particolare canone. "È stato davvero liberatorio", ha dichiarato la produttrice Sana Amanat in merito alla seconda stagione in arrivo. "Ci siamo detti: 'Possiamo fare tutto quello che vogliamo'".

Daredevil: Rinascita, Charlie Cox con il costume nero nella foto di Empire

Ci aspetta un Daredevil molto dark nella seconda stagione

Il finale della prima stagione si è concluso con il sindaco Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio) che ha dichiarato la legge marziale con l'aiuto della sua task force anti-vigilanti e Matt Murdock che ha deciso di mettere insieme una sua squadra. La formazione era un po' carente in termini di forza fisica, ma sappiamo che Jessica Jones (Krysten Ritter) si unirà alla mischia nella seconda stagione.

"Cosa significa per Fisk aver ottenuto tutto ciò che desiderava?", ha raccontato Amanat. "Quando dai a una persona la cui sete non può essere placata il suo tesoro più prezioso, sarà sufficiente? O forse lo stringerà troppo forte?"

Amanat ha anche accennato alle motivazioni che spingeranno Jessica Jones a decidere di unire le forze con Murdock: "Il motivo per cui è tornata è perché la questione le sembra molto personale. Lei apporta nervosismo e leggerezza: Daredevil può essere molto cupo e drammatico, e lei taglia corto con le sciocchezze in modo davvero divertente".

Daredevil: Rinascita, Charlie Cox e Vincent D'Onofrio in una scena della serie Disney+

Daredevil: Rinascita, chi sarà il villain della Stagione 2?

La seconda stagione dello show Marvel Television vedrà l'atteso debutto nel MCU di Krysten Ritter nei panni di Jessica Jones, mentre la new entry nel cast, Matthew Lillard, volto storico delle saghe di Scream e Scooby-Doo, che esordirà nello show nei panni di un misterioso personaggio di nome Mr. Charles.

Considerando che quello di Mr. Charles, secondo quanto anticipato, sembra un ruolo piuttosto importante, non ci sorprenderebbe scoprire che si tratta di un nome in codice dietro cui si cela qualche celebre villain dei fumetti. Di chi si tratta? Lo scopriremo prossimamente su Disney+.