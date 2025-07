Daredevil: Rinascita, le riprese della seconda stagione sono terminate: cosa ci aspetta?

Sembra che nelle prossime settimane non vedremo più foto dal set di Daredevil: Rinascita. Lo showrunner Dario Scardapane ha confermato su Instagram che le riprese della seconda stagione sono terminate. C'è sempre la possibilità di riprese aggiuntive, ma per ora lo studio si concentrerà sulla post-produzione.

Quando Daredevil: Rinascita venne annunciata per la prima volta dai Marvel Studios, doveva consistere di 18 episodi. La serie è stata poi rigirata daccapo e suddivisa quindi in due stagioni, anche se in seguito si è appreso che la seconda stagione sarà composta da 8 episodi anziché 9.

Per quanto riguarda una potenziale terza stagione, se n'è parlato ma è probabile che non venga confermata ufficialmente finché Disney+ non vedrà l'andamento in streaming della seconda serie di episodi. Adesso, non rimane che aspettare la sua uscita sulla piattaforma, già annunciata per il prossimo anno.

I ringraziamenti di Dario Scardapane alla troupe

Daredevil: Rinascita, il trio composto da Karen, Matt e Foggy

Ecco cosa ha detto Scardapane sulla conclusione delle riprese della seconda stagione di Daredevil: Rinascita su Instagram: "E questo segna la fine delle riprese della seconda stagione di Daredevil: Rinascita. Grazie a tutti coloro che lo hanno reso veramente speciale. Charlie Cox, Vincent D'Onofrio, Deborah Ann Woll, Wilson Bethel, Matt Lillard, Lili Taylor Krysten Ritter, Michael Gandolfini, Margarita Levieva, Ayelet Zurer, Nikki M. James, Arty Froushan, Clark Johnson, Gennaya Walton, Zabryna Guevara, Sana Amanat, Brad Winderbaum, Eleena Khamedoost, e naturalmente Phil Silvera!".

Daredevil: Rinascita, Jon Bernthal nella scena post-credits della serie.

"Un ringraziamento speciale a Michael Shaw e a tutto il dipartimento artistico per la lusinghiera Bobblehead, Iain Macdonald, Justin Benson, Aaron Moorehead, Hilary Spera, Jeff Waldron, Kevin Feige, Lou D'Esposito, Slick Naim, Angela Barnes, Cedric Nairn-Smith, Melissa Lawson-Cheung, Stephanie Filo, David Chambers, Derek Wimble, Dylan Hopkins, Vincent Casciani, Chantelle Wells, Jesse Wigutow, Heather Bellson, Omar Najam, Gene e John O'Neil e l'uomo al volante: Pete Leith. Il miglior cast di sempre. La migliore troupe di sempre".

Come menzionato da Scardapane, la seconda stagione vedrà il ritorno di Krysten Ritter nei panni di Jessica Jones, ruolo che aveva già interpretato nelle precedenti serie su Netflix; quest'ultima si unirà al Diavolo di Hell's Kitchen proprio come fatto dal Punisher di Jon Bernthal nella prima stagione.