Daredevil: Rinascita, una star della serie ammette i piani per una terza stagione

Daredevil: Rinascita è riuscita a riportare con successo i personaggi e gli elementi dell'era Netflix nell'universo cinematografico Marvel, e ora tutti gli occhi sono puntati sulla seconda stagione della serie, già in produzione. Daredevil: Rinascita ha ricevuto il via libera per una seconda stagione prima ancora del debutto della prima, ma non è ancora stata confermata una terza stagione, anche se ciò non significa che non ci siano i piani per realizzarla.

In un'intervista con Awards Buzz, all'attore di Kingpin Vincent D'Onofrio, è stato chiesto del potenziale di una terza stagione, e D'Onofrio ha rivelato cosa servirebbe affinché una terza stagione diventasse realtà.

Daredevil: Rinascita, ecco cosa servirebbe per una terza stagione

Daredevil: Rinascita. Vincent D'Onofrio e Ayelet Zurer in una scena della serie.

Come ha confermato lo stesso Vincent D'Onofrio ci sono già dei piani per Daredevil: Rinascita 3:

"Se ci permettono di continuare, abbiamo un piano. Sta ai fan guardarla e appassionarsi. Sta a noi soddisfarli e raccontare bene la storia, ma è tutto, sì, voglio dire, non vediamo l'ora".

Daredevil: Rinascita è arrivata con grande clamore e, durante tutta la prima stagione, quel clamore è stato ricompensato con due eccellenti episodi finali che hanno preparato il terreno per grandi cose nella seconda stagione. Non solo è stata anticipata una reunion dei Defenders, ma ci sono stati anche intriganti filoni narrativi per Punisher, il regno di Kingpin su New York e il futuro di Matt e Karen, solo per citarne alcuni.

Uno degli altri sviluppi intriganti della prima stagione è stato il modo in cui Bullseye ha finito per cercare di assassinare Fisk, solo per colpire con il proiettile Matt Murdock che si era tuffato per proteggerlo. Questo ha portato Daredevil a essere braccato dalla squadra di scagnozzi di Fisk ed ad un'intensa collaborazione con Punisher. Ora Bullseye è là fuori da qualche parte a tramare la sua prossima mossa contro Fisk. Questo apre le porte a un'altra collaborazione in futuro, e forse Bullseye si unirà al potente esercito di resistenza di Matt contro Fisk ad un certo punto della serie. Si tratta solo di congetture a questo punto, ma gli indizi ci sono sicuramente.

Daredevil: Born Again, Charlie Cox e Jon Bernthal in una scena

Se l'entusiasmo dei fan e i numeri dello streaming saranno all'altezza per la seconda stagione, è bello sapere che esiste già un piano di massima su cui costruire una potenziale terza stagione. Fino ad ora, la Marvel non ha avuto molti dei suoi programmi in streaming che hanno superato la prima stagione, a parte Loki e What If, e mentre Daredevil era già alla terza stagione con la sua prima incarnazione su Netflix, potremmo vedere la serie ottenere una trilogia di stagioni se tutto andrà secondo i piani.

Daredevil: Rinascita vede protagonisti Charlie Cox, Vincent D'Onofrio, Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Zabryna Guevara, Nikki James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, Ayelet Zurer e Jon Bernthal.