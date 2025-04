Daredevil: Rinascita, i registi anticipano il finale "tragico e incredibilmente scioccante"

Con Daredevil: Rinascita, Disney+ ha riacceso i toni cupi e urbani dell'universo Marvel, e l'ultimo episodio trasmesso - Isle of Hope - non ha risparmiato stoccate al cuore degli spettatori. Gli ultimi a dare il colpo di grazia sono proprio i registi Justin Benson e Aaron Moorhead, che in un'intervista a TV Line hanno promesso un finale fuori scala.

Daredevil: Rinascita si prepara a chiudere col sangue

Attenzione, il testo che segue contiene spoiler .

Siamo al punto in cui Matt Murdock si ritrova tragicamente complice nella fuga di Benjamin "Dex" Poindexter, l'uomo che ha ucciso il suo migliore amico Foggy Nelson. A peggiorare le cose, scopre che a ordinare il delitto è stata Vanessa Fisk, in un colpo di scena che ribalta gli equilibri della stagione sin dalla sua prima puntata. Il finale dell'episodio Isle of Hope ha poi spinto sull'acceleratore del pathos: al Black and White Ball, Dex punta la pistola contro il sindaco Wilson Fisk, ma Matt interviene d'istinto per salvare la vita al suo eterno rivale, facendosi trapassare dal proiettile. Il cliffhanger è di quelli che mozzano il fiato e preparano il campo a un epilogo che si preannuncia tanto devastante quanto spettacolare.

"C'è un momento nel finale che è straordinariamente scioccante per il livello di effetti pratici utilizzati, ed è molto, molto, molto violento - ma, come registi, è anche qualcosa di incredibilmente stimolante," ha detto Benson, lasciando intendere che nel finale non si tratta solo di sangue, ma di cinema. Moorhead ha rincarato la dose: "È così brutalmente tragico... un'esplosione di immagini folli."

Il titolo dell'episodio finale, Straight To Hell, suona già come un avvertimento: inferno visivo e narrativo in arrivo. Secondo TV Line, ci sarà anche un flashback fondamentale per comprendere appieno un evento chiave della stagione. Se i trailer e gli spot televisivi ci avevano già preparati a un climax di fuoco, ora non resta che stringere i pugni e prepararsi all'impatto. Perché quando Daredevil decide di chiudere i conti, non lo fa mai con garbo.