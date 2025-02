Daredevil: Rinascita, un indizio suggerisce il ritorno di Elektra, ma non come i fan si aspettano

Nonostante le voci secondo cui Élodie Yung, interprete di Elektra nel Daredevil di Netflix, potrebbe fare un'apparizione a sorpresa in Daredevil: Rinascita, sembra che i Marvel Studios abbiano intenzione di introdurre una nuova versione della letale assassina nella seconda stagione della serie revival.

Secondo lo scooper Daniel Richtman, lo studio sta effettuando il "casting per un ruolo ricorrente - un personaggio femminile sulla quarantina di origine greca, con un contratto di un anno". Potrebbe trattarsi di un altro personaggio, naturalmente, ma è molto probabile che incontreremo una nuova Elektra Nachios nella seconda stagione dello show Disney+.

Prima che la Yung interpretasse il personaggio sul piccolo schermo, Jennifer Garner l'aveva portata sul grande schermo in Daredevil della 20th Century Fox, al fianco di Ben Affleck. L'attrice aveva poi ripreso il ruolo per un film da solista rivelatosi poi un cocente flop al box-office, prima di tornare nel personaggio l'estate scorsa in Deadpool & Wolverine.

Daredevil: Rinascita, Charlie Cox con indosso il costume del vigilante cieco

Cosa sappiamo della seconda stagione di Daredevil: Rinascita

Charlie Cox ha confermato che le macchine da presa inizieranno a girare nuovamente prima ancora del debutto della prima stagione durante una recente apparizione al Fan Expo.

Daredevil: Elodie Yung nei panni di Elektra

All'evento si è parlato anche dei primi piani per un'eventuale terza stagione dello show, ma pare che lo studio stia aspettando di vedere in che modo verrà recepita dai fan la prima stagione, prima di dare il via libera definitivo. Cox aveva anche svelato quanto tempo è trascorso tra la serie Netflix e la nuova dei Marvel Studios.

In Daredevil: Rinascita di Marvel Television, Matt Murdock (Charlie Cox), un avvocato non vedente con abilità potenziate, combatte per la giustizia attraverso il suo vivace studio legale, mentre l'ex boss della mafia Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio) persegue i suoi intenti politici a New York. Quando le loro identità passate iniziano a emergere, entrambi gli uomini si trovano in un'inevitabile rotta di collisione.