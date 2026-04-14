Daredevil: Rinascita 3, Mike Colter svela un importante spoiler condividendo delle foto dal set

Mike Colter, interprete di Luke Cage nelle serie Marvel, ha condiviso online alcune foto dal set della stagione 3 della serie Daredevil: Rinascita, svelando un importante spoiler.

Dopo la conferma del ritorno dei Defenders, avvenuta alcuni giorni fa, l'attore sembra infatti aver involontariamente anticipato un'importante svolta nella storia di Matt Murdock.

Non proseguite con la lettura se non volete spoiler !

L'importante spoiler svelato dall'interprete di Luke Cage

Su Instagram, Mike Colter ha pubblicato un post dedicato al tempo trascorso a New York, tra cui alcuni scatti realizzati sul set delle prossime puntate di Daredevil: Rinascita.

Una delle foto, ad esempio, lo ritrae accanto a Finn Jones e Krysten Ritter, interpreti di Iron Fist e Jessica Jones, due degli eroi che fanno parte del team dei Defenders.

L'attore ha però dovuto modificare il post dopo essersi reso conto che uno scatto che lo immortalava insieme a Charlie Cox e Deborah Ann-Woll, che hanno la parte di Matt Murdock e Karen Page, rivelava più di quanto potesse anticipare.

L'immagine rimossa dal post è comunque stata condivisa molte volte dai fan e svela cosa accadrà all'avvocato dalla doppia vita, considerando gli indumenti che indossa Cox.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

I fan, inoltre, sostengono che gli scatti confermino che nella terza stagione Luke Cage sarà in corsa per diventare sindaco, o sarà già stato eletto, adattando quindi la storia raccontata nei fumetti, in occasione della storia Devil's Reign.

Il ritorno dei personaggi Marvel

Nella seconda stagione di Daredevil: Rinascita (di cui potete leggere la nostra recensione), per ora, non è stato svelato il motivo per cui i Defenders rientreranno in azione. Non resta quindi che attendere prima di scoprire in che modo la storia si evolverà per permettere il coinvolgimento dei personaggi.

Tra le presenze nel cast della terza stagione dello show prodotto per Disney+ ci saranno anche Vincent D'Onofrio, Wilson Bethel, Zabryna Guevara, Arty Froushan, Royce Johnson, e Jack Mulhern.

Dopo aver distribuito due episodi contemporaneamente su Disney+, i Marvel Studios proseguiranno con la tradizionale programmazione di un episodio a settimana per il resto della stagione fino al finale del 5 maggio 2026.