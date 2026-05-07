Daredevil: Rinascita 2, il season finale batte un record del MCU su IMDb

Il season finale della stagione 2 della serie Daredevil: Rinascita ha battuto un record del MCU sul sito IMDb.

La puntata, infatti, ha ottenuto un rating pari a 9.6, punteggio raggiunto dopo oltre 9300 voti.

L'accoglienza riservata al season finale

L'episodio con cui si è concluso il secondo capitolo della storia raccontata in Daredevil: Rinascita, di cui potete leggere la nostra recensione, ha quindi superato l'ultima puntata della stagione 2 di Loki, che si è fermata a 9.5 di rating.

Le serie targate Disney+ tratte dai fumetti della Marvel hanno ottenuto più volte dei punteggi superiori a 9. Al terzo posto, infatti, c'è il quarto episodio della stagione 2 di Daredevil: Rinascita con 9.4, lasciandosi alle spalle il quarto episodio della prima stagione di Loki e la quarta puntata di Agatha All Along, entrambi a quota 9.

Quando tornerà Daredevil sugli schermi?

Per ora Marvel non ha confermato se Daredevil apparirà nel prossimo film di Spider-Man, intitolato Brand New Day. Il protagonista Charlie Cox aveva recentemente dichiarato: "La Marvel è stata chiara con me, almeno per ora, sul fatto che mi devo concentrare sulla serie. Questa è la nostra priorità. Questa è la verità. Ai fan dell'MCU piace quando i personaggi si scontrano. Quindi, vedremo. Ma in questo momento, sono sicuramente concentrato sulla nostra serie."

Il Diavolo Rosso di Hell's Kitchen

I fan dovranno quindi forse attendere fino all'arrivo della terza stagione della serie prima di rivedere il personaggio in azione. Nelle prossime puntate ci sarà inoltre l'atteso ritorno dei Defenders, il team composto da Daredevil, Luke Cage, Iron Fist e Jessica Jones. Mike Colter (che aveva condiviso anche alcuni interessanti scatti che lo ritraggono accanto ai suoi co-protagonisti), Finn Jones e Krysten Ritter sono stati recentemente immortalati sul set, per la gioia dei tanti fan delle serie tratte dai fumetti Marvel.