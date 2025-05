Daredevil: Rinascita, ecco Krysten Ritter finalmente insieme a Charlie Cox sul set della Stagione 2

Dopo mesi di voci e speculazioni, è arrivata la conferma che Krysten Ritter tornerà a vestire i panni di Jessica Jones nella seconda stagione di Daredevil: Rinascita.

Non sappiamo se l'attrice abbia già iniziato a girare le sue scene, ma ora ha condiviso sui social media un'immagine dietro le quinte del suo "allenamento da supereroe" insieme al collega Charlie Cox (Matt Murdock) e all'istruttore di fitness Naqam Washington.

"È così bello tornare, tornare a essere Jessica dopo tre stagioni e The Defenders e ora unirsi al MCU", ha dichiarato Ritter quando è stato ufficializzato il suo ritorno. "Sono così entusiasta di riportare questo personaggio iconico e, senza svelare troppo, c'è molto altro in serbo per Jessica Jones. Sarà una stagione incredibile!".

Daredevil: Rinascita, Jessica Jones si unirà al team di Matt Murdock?

Jessica Jones: Krysten Ritter in un momento della serie

Dopo gli eventi del finale della prima stagione, potrebbe esserci un motivo abbastanza preciso per cui Jones si unirà a Matt Murdock nei prossimi episodi in arrivo il prossimo anno.

Daredevil: Rinascita, Charlie Cox con indosso il costume del vigilante cieco

Dopo che il sindaco Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio) ha dichiarato la legge marziale con l'aiuto della sua task force anti-vigilanti, l'Uomo Senza Paura decide di reagire mettendo insieme una squadra tutta sua. Alla formazione mancava un po' di muscoli, con Jessica Jones perfettamente in grado di colmare questa lacuna.

Resta da vedere se anche i colleghi Defenders Luke Cage (Mike Colter) e Danny Rand (Finn Jones) faranno il loro ritorno, ma non è al momento prevista una reunion completa dei Difensori, almeno non nel corso della prossima stagione di Daredevil: Rinascita.