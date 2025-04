Daredevil: Rinascita 2, Elodie Yung anticipa il ritorno nella serie Marvel nei panni di Elektra

Come ricorderete, Elodie Yung ha interpretato Elektra Natchios nella seconda stagione della serie Daredevil di Netflix, per poi riprendere i panni del personaggio in The Defenders.

Sebbene la sua interpretazione della letale assassina sia stata ben accolta dai fan, molti hanno ritenuto che il suo arco narrativo sia stato gestito piuttosto male e che a Yung non sia stata data la possibilità di brillare nel ruolo.

Diversi membri del cast principale dello show di Netflix hanno ripreso i panni dei rispettivi personaggi in Daredevil: Rinascita, ma Yung non è stata tra questi. Sarebbe interessata a riprendere il ruolo per la seconda stagione attualmente in corso? Ecco che cosa ha dichiarato l'attrice a proposito.

Daredevil: Rinascita, ci sarà spazio per il ritorno di Elektra?

Daredevil: una foto promozionale di Elektra

"Oh, assolutamente", ha affermato Yung a POC Culture. "È stato uno dei personaggi più belli che ho mai interpretato. Vedremo. Se mi chiameranno, risponderò di sicuro. È davvero divertente".

Daredevil: Rinascita, Charlie Cox con indosso il costume del vigilante cieco

In precedenza, si era già vociferato di un ritorno dell'attrice nei panni di Elektra per la seconda stagione della serie Marvel Television, ma visto che la produzione è iniziata da un bel po' di tempo, pensiamo che gli addetti ai lavori ne siano già a conoscenza. Inoltre, Marvel potrebbe avere intenzione di introdurre una nuova versione del personaggio.

Secondo un recente report dello scooper Daniel Richtman, lo studio starebbe attualmente effettuando il "casting per un ruolo ricorrente - un personaggio femminile sulla quarantina di origine greca, con un contratto di un anno". Potrebbe trattarsi di un personaggio diverso, naturalmente, ma è molto probabile che incontreremo una nuova Elektra Nachios durante la seconda stagione di Daredevil: Rinascita.