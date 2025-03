Daredevil: Born Again 2, il nuovo costume dell'Uomo senza Paura svelato in un video dal set

Recentemente, dopo la conclusione della prima stagione, molti fan hanno speculato su un possibile cambiamento di costume per il Matt Murdock di Charlie Cox in Daredevil: Born Again, e questa teoria è stata confermata da un nuovo video girato sul set.

Nel video, si può dare uno sguardo più ravvicinato al nuovo look di Daredevil, con un accenno al ritorno di Kingpin, visibile nelle immagini condivise online.

Nel filmato trapelato, l'Uomo senza Paura appare mentre emerge dall'acqua indossando un costume nero, che sembra ispirato a quello che il supereroe aveva durante la saga Shadowland.

Anche se la qualità della foto non è molto alta, chi è riuscito a scattarla da lontano ha confermato che il costume non presenta il classico logo "DD" sul petto. Potrebbe essere un indizio che il simbolo non verrà mostrato affatto, o che verrà introdotto più avanti nella serie, una volta che Daredevil avrà terminato la sua lotta contro il sindaco Wilson Fisk.

Il terzo episodio di Daredevil: Born Again aveva già suggerito che Matt Murdock avrebbe indossato più di un costume, incluso un cappuccio nero, che potrebbe essere proprio quello che vediamo nel video trapelato.

Daredevil: Born Again, cast e dettagli

"Mi sento ringiovanito, fortunato e grato per aver avuto l'opportunità di interpretare di nuovo questo personaggio", ha dichiarato Charlie Cox in precedenti interviste riguardo al suo ritorno nel MCU nei panni di Daredevil. "Raramente si ha la possibilità di affrontare una gamma così ampia di ruoli come attore. Posso essere un avvocato, vivere scene emozionanti con diversi interessi amorosi, e poi indossare un fantastico costume da supereroe e saltare dai tetti".

#DaredevilBornAgain: FULL water scene of Matt Murdock leaving the water after the boat scene from last week! pic.twitter.com/2e9a1betWe — Chris Gallardo ???? (@chrisagwrites) March 22, 2025

"Mi piace ogni parte di questo", ha aggiunto. "Di solito, dopo dieci anni in un ruolo, si arriva alla fine, ma noi stiamo andando nella direzione opposta. Sarà interessante scoprire cosa cede prima: la fiducia della Marvel in noi o il nostro corpo!"

In Daredevil: Born Again, Matt Murdock (Charlie Cox), un avvocato cieco con poteri sovrumani, lotta per la giustizia sia nel suo studio legale che come supereroe. La serie esplora anche l'ascesa di Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio) come sindaco di New York. Quando le identità passate dei due protagonisti emergono, entrambi si trovano inevitabilmente in rotta di collisione.

Daredevil: Rinascita, Charlie Cox con indosso il costume del vigilante cieco

La serie vede anche la partecipazione di Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Zabryna Guevara, Nikki James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, Ayelet Zurer e Jon Bernthal. Lo showrunner è Dario Scardapane.