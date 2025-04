Daredevil: Born Again 2, nuove riprese svelano il costume di Bullseye e scene ad alta tensione

Le nuove foto e i video trapelati dal set della seconda stagione di Daredevil: Born Again offrono uno sguardo inedito al look di Bullseye e ad alcune intense sequenze di combattimento.

Le riprese della seconda stagione di Daredevil: Born Again sono ufficialmente in corso a New York, e i primi contenuti emersi dai social hanno già acceso l'entusiasmo dei fan. Tra video e scatti rubati dal set, iniziano a emergere nuovi dettagli su quello che ci aspetta nei prossimi episodi.

I video e i post dal set di Daredevil: Born Again

Uno dei momenti più discussi vede Daredevil e Bullseye protagonisti di una scena ad alta tensione, nella quale i due si scontrano fino a sfondare la finestra della storica palestra Fogwell, nel cuore di Hell's Kitchen.

#DaredevilBornAgain filming at 25 st with 10th AV showing Daredevil pursuing Bullseye pic.twitter.com/rxchTsnAeE — Wazabi_No_Ginger (@Wazabi_Fuentes) April 11, 2025

Scene from #DaredevilBornAgain season 2! We are so back pic.twitter.com/9DefAP0bDI — Ethan (@Ethan127766) April 11, 2025

Subito dopo, una squadra speciale anti-vigilante fa irruzione nell'edificio, costringendo i due a una reazione improvvisa. Che si tratti di un'improbabile alleanza momentanea? Forse Daredevil è costretto a impedire a Bullseye (Dex) di compiere un gesto estremo, come assassinare il sindaco Wilson Fisk, prima che entrambi siano costretti a fuggire per evitare l'arresto.

Charlie Cox & Wilson Bethel spend the night filming #DaredevilBornAgain season 2 in NYC



Click ⬇️ https://t.co/DUwdQjg3FW — JustJared.com (@JustJared) April 11, 2025

Tra le immagini trapelate, colpisce il ritorno del classico costume rosso con il simbolo "DD", indossato da Matt Murdock, che appare in scena accanto a Bullseye. Un dettaglio rilevante, se si considera che Dex non era mai comparso nella serie originale Marvel/Netflix prima di questo reboot targato Disney+.

Nella nuova Daredevil: Born Again, firmata Marvel Television, Charlie Cox torna nei panni di Matt Murdock, l'avvocato cieco dai sensi potenziati che lotta per la giustizia sia in aula che per le strade di New York. A fare da contraltare, ancora una volta, Vincent D'Onofrio nel ruolo del temibile Wilson Fisk, ora coinvolto in ambiziosi piani politici. Quando le ombre del passato tornano a farsi vive, Murdock e Fisk si ritrovano inevitabilmente su una rotta di collisione carica di tensione e vendetta.

Daredevil: Rinascita. Charlie Cox in una scena del settimo episodio.

Nel cast della serie troviamo anche Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Zabryna Guevara, Nikki James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, con le partecipazioni di Ayelet Zurer e Jon Bernthal. A guidare il progetto è lo showrunner Dario Scardapane.

Daredevil: Born Again è composta da otto episodi ed è disponibile in esclusiva streaming su Disney+.