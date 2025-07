Daredevil Rinascita 2, Krysten Ritter sul ritorno di Jessica Jones: "Lo sapevo da circa due anni"

Jessica Jones è stato uno degli show della Marvel Television cancellati da Netflix quando la Disney ha reso noti i suoi piani per l'arrivo della sua piattaforma di streaming.

Mentre la prima serie di episodi era stata molto ben accolta dalla critica, la seconda e la terza stagione non hanno saputo mantenere le aspettative, motivo per cui la maggior parte dei fan non si è scandalizzata più di tanto quando è stata staccata la spina, ma il desiderio di veder tornare Jessica non si è mai spento.

Questo desiderio verrà esaudito nella seconda stagione di Daredevil: Rinascita, ma oggi scopriamo che la stessa Krysten Ritter sapeva del suo ritorno nel personaggio già da due anni. Come possiamo immaginare, "mantenere il segreto è stata una tortura", ha rivelato l'attrice.

Un segreto estremamente difficile da mantenere

Jessica Jones: Krysten Ritter nella terza stagione

"Lo sapevo da molto tempo. Se ne parlava, avevamo già avuto delle conversazioni", ha aggiunto Ritter. "Quindi, ho dovuto mantenere il segreto e tenere a bada l'entusiasmo, aspettando fino agli upfront della Marvel per annunciarlo, e quando finalmente è uscito, ho pensato: 'Oh mio Dio!'. Facevo sempre finta di non essere a New York per mantenerlo segreto, perché me lo chiedevano tutti i giorni".

Daredevil: Rinascita, Charlie Cox con indosso il costume del vigilante cieco

Esprimendo la sua gratitudine per essere stata riportata all'ovile dai Marvel Studios, Ritter ha poi spiegato che tornare a interpretare questo personaggio è stato un processo per nulla faticoso: "È stata una sensazione pazzesca, come se non fosse passato tutto quel tempo. Tutto questo è stato possibile per le richieste dei fan. Credo davvero di essere tornata perché i fan hanno parlato così tanto di Jessica e si sono appassionati a lei. E sono davvero entusiasta di tornare a indossare questi iconici stivali".

"Questo è un personaggio che amo e che significa molto per me e per tante donne e uomini. E il fatto che possa tornare in questo modo enorme è una grande emozione. Ed è una squadra davvero fantastica", ha continuato Ritter, aggiungendo di adorare il suo co-protagonista, Charlie Cox. "Siamo molto vicini. A questo punto siamo praticamente una famiglia", ha sottolineato. "Ci conosciamo da oltre dieci anni. È stato emozionante. Penso che i fan saranno molto contenti. Vedranno un sacco di acrobazie davvero fantastiche".