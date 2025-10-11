Daredevil: Rinascita 2, Jessica Jones torna in azione nel trailer mostrato al NY Comic-Con

Il primo trailer della stagione 2 di Daredevil: Rinascita è stato presentato in anteprima al New York Comic-Con.

I fan che hanno partecipato al panel dei Marvel Studios hanno quindi potuto vedere le prime scene degli episodi in cui ritornerà in azione anche Jessica Jones.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni !

Gli spoiler dal New York Comic-Con

Nel trailer degli episodi inediti di Daredevil: Rinascita si mostra proprio Krysten Ritter nella parte del personaggio dei fumetti e nel video è presente anche Elden Henson, interprete di Foggy Nelson.

Kingpin, il villain interpretato da Vincent D'Onofrio, viene invece mostrato mentre è sul ring e si allena con qualcuno.

Oltre al protagonista Charlie Cox nel ruolo di Matt Murdock, nel cast sono tornati anche Deborah Ann Woll e Jon Bernthal nei ruoli di Karen Page e The Punisher. Nella première dello show prodotto per Disney era stata mostrata la morte di Foggy per mano di Bullseye (Wilson Bethel), evento che aveva fatto scivolare l'avvocato-vigilante in uno stato depressivo, decidendo anche di smettere di entrare in azione come Daredevil.

Cosa accadrà nei nuovi episodi

Nella stagione 2 entrerà in scena anche Matthew Lillard, che affiancherà inoltre gli altri membri del cast Margarita Levieva, Zabryna Guevara, Nikki James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini e Ayelet Zurer.

Brad Winderbaum, responsabile delle serie tv targate Marvel, ha recentemente rivelato che il personaggio di Lillard si chiamerà Mr. Charles: "La storia è sul potere. Quando Wilson Fisk prende il controllo di New York, non solo come sindaco ma in un certo senso come un re, questo lo porta a entrare in una nuova classe di persone potenti sul piano internazionale. Il personaggio di Matthew Lillard rappresenta quell'aspetto. In un certo senso è un nuovo antagonista sul campo, ma è influente per molti aspetti come lo è Fisk".