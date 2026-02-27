Daredevil: Rinascita 2, Charlie Cox con il costume nero è l'immagine che aspettavamo

Una nuova immagine dell'attore con indosso il costume nero che sfoggerà nella seconda stagione è stata pubblicata nelle ultime ore ed è proprio come lo immaginavamo

La tanto attesa seconda stagione di Daredevil: Rinascita è alle porte e grazie a Collider possiamo ammirare una nuova immagine che mostra Charlie Cox nei panni dell'Uomo senza paura con il suo ultimo costume.

Daredevil: Rinascita, Charle Cox col costume nero

Il nuovo costume di Daredevil: Rinascita è ispirato ai fumetti

Come già sappiamo da alcune foto rivelatrici dal set, il nuovo costume di Matt Murdock è ispirato al completo nero con il logo rosso "DD" sul petto che il personaggio indossava nella serie a fumetti Shadowlands.

Questo costume è diventato così iconico perché rappresenta molto più di un semplice cambio estetico: è la manifestazione visiva della caduta morale di Matt Murdock.

In Shadowland, saga pubblicata nel 2010 da Marvel, Daredevil prende il controllo della Mano, la setta ninja che per anni ha combattuto. Ma invece di distruggerla, decide di guidarla. Questo segna una svolta radicale: Matt Murdock non è più solo un vigilante tormentato, ma un uomo che crede di poter imporre la giustizia attraverso il controllo e la paura.

Daredevil: Rinascita, Charlie Cox e Vincent D'Onofrio in una scena della serie Disney+

Nella seconda stagione riprende la guerra tra Matt Murdock e Wilson Fisk

Nel corso dei nuovi episodi di Daredevil: Rinascita, sopravvivenza, resistenza e redenzione si scontrano mentre ha inizio la battaglia per l'anima di New York. Nella seconda stagione, il sindaco Wilson Fisk schiaccia New York City sotto i suoi piedi mentre dà la caccia al nemico pubblico numero uno, il vigilante di Hell's Kitchen noto come Daredevil.

Oltre a Charlie Cox e Vincent D'Onofrio, tornano nella serie Deborah Ann Woll nel ruolo di Karen Page, Ayelet Zurer nel ruolo di Vanessa Fisk, Wilson Bethel nel ruolo di Benjamin Poindexter/Bullseye e Margarita Levieva nel ruolo di Heather Glenn. Questa stagione segna anche il tanto atteso ritorno di Krysten Ritter nel ruolo della beniamina dei fan Jessica Jones e introduce Matthew Lillard nel ruolo del misterioso Mr. Charles.

Il debutto di Jessica Jones nel MCU

Il personaggio tornerà ufficialmente nella seconda stagione di Daredevil: Rinascita, con Krysten Ritter pronta a riprendere il ruolo dell'investigatrice privata dotata di superpoteri già interpretato nelle serie Marvel di Netflix e in The Defenders. Il suo ritorno segna un passaggio importante: l'ingresso definitivo del personaggio nell'MCU targato Disney+, dopo anni di incertezza sul destino dei protagonisti delle serie precedenti.

Le prime immagini diffuse nel teaser della nuova stagione mostrano chiaramente Jessica accanto a Matt Murdock, suggerendo che non si tratterà di un semplice cameo, ma di una presenza significativa nella trama. Il personaggio affiancherà Daredevil nella nuova battaglia per il controllo di New York, in uno scenario che si preannuncia più ampio e corale.

Quando e dove esce in Italia la seconda stagione di Daredevil: Rinascita?

La seconda stagione di Daredevil: Rinascita **uscirà in Italia su Disney+ il 25 marzo 2026 con i primi episodi disponibili da quella data sulla piattaforma di streaming on demand.

La Stagione 2 è composta da otto episodi e torna circa un anno dopo il debutto della prima stagione, proseguendo le vicende dell'avvocato e vigilante Matt Murdock (Charlie Cox) mentre affronta nuove sfide a New York.