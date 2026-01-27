Daredevil - Rinascita 2, Matt Murdock e Jessica Jones insieme nel primo trailer

Charlie Cox e Krysten Ritter protagonisti nelle prime immagini della seconda stagione della serie MCU disponibile in streaming.

Disney+ ha annunciato che la seconda stagione di Daredevil - Rinascita, la serie del Marvel Cinematic Universe con protagonista Charlie Cox, sarà disponibile dal prossimo 24 marzo. I nuovi episodi verranno distribuiti nell'arco di otto settimane.

Online è stato distribuito il primo teaser trailer della serie creata da Dario Scardapane, Chris Ord e Matt Corman. Il nuovo ciclo di episodi, come confermato dal primo trailer, include il ritorno di Jessica Jones tra i personaggi principali.

Il primo trailer di Daredevil - Rinascita 2 con Charlie Cox

Sopravvivenza, resistenza e redenzione si scontrano mentre ha inizio la battaglia per l'anima di New York, si legge nella sinossi ufficiale della seconda stagione di Daredevil - Rinascita.

"Il sindaco Wilson Fisk schiaccia New York City sotto il suo tallone mentre dà la caccia al nemico pubblico numero uno, il vigilante di Hell's Kitchen noto come Daredevil. Ma sotto la maschera cornuta, Matt Murdock cercherà di agire nell'ombra per abbattere l'impero corrotto del Kingpin e redimere la sua casa. Resistere. Ribellarsi. Ricostruire".

Il ritorno di Krysten Ritter nel ruolo di Jessica Jones

Le prime immagini di Daredevil - Rinascita 2 confermano il ritorno di Krysten Ritter e del suo personaggio più amato, Jessica Jones, oltre alla new entry Matthew Lillard nel ruolo del misterioso personaggio denominato Mr. Charles.

Nel cast della seconda stagione di Daredevil - Rinascita anche Charlie Cox nel ruolo di Matt Murdock e Vincent D'Onofrio in quello di Wilson Fisk. Tra i ritorni figurano Deborah Ann Woll come Karen Page, Ayelet Zurer come Vanessa Fisk, Wilson Bethel come Benjamin Poindexter/Bullseye e Margarita Levieva come Heather Glenn.

Charlie Cox ha già interpretato Matt Murdock/Daredevil nella serie tv prodotta dal 2015 al 2018 su Netflix e poi successivamente cancellata dallo streamer tra lo stupore dei fan. Cox interpretò il personaggio anche nella miniserie The Defenders prima di riprendere il ruolo in una nuova serie di Daredevil prodotta dal 2021 e ora in arrivo con la stagione 2.