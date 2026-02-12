Daredevil: Rinascita 3 vedrà il ritorno di altri personaggi delle serie Netflix?

Sembra che i Marvel Studios vogliano fare le cose per bene e accontentare tutti quei fan che non vedono l'ora di rivedere tutti i personaggi apparsi nelle serie Netflix e che ora con Daredevil: Rinascita potranno fare il loro ingresso nel Marvel Cinematic Universe.

La seconda stagione è alle porte, arriverà in streaming su Disney+ il 25 marzo 2026, esattamente un anno dopo la stagione iniziale e includerà altri amati personaggi che hanno già incrociato in passato la strada di Matt Murdock.

The Defenders: una scena della prima stagione

È previsto un ritorno dei Defenders nel MCU?

Sembra che Marvel Television non abbia alcuna intenzione di fermarsi al ritorno di Jessica Jones, la detective alcolizzata interpretata da Krysten Ritter.

Anche se probabilmente non sorprenderà, alla luce dei recenti commenti del produttore Brad Winderbaum, lo scooper Daniel Richtman sostiene che la terza stagione pianificata di Daredevil: Rinascita includerà altri personaggi provenienti dalle ormai concluse serie Netflix.

Non è chiaro se questo significhi il ritorno di Luke Cage (Mike Colter) e Danny Rand (Finn Jones), e quindi dei Defenders, ma Richtman afferma che Rosario Dawson avrebbe avuto dei colloqui per riprendere il ruolo di Claire Temple (ribadendo anche una precedente indiscrezione secondo cui Claire dovrebbe apparire in Spider-Man: Brand New Day).

Jessica Jones: un primo piano di Krysten Ritter in metropolitana

Il debutto di Jessica Jones nella Stagione 2

Il personaggio tornerà ufficialmente nella seconda stagione di Daredevil: Rinascita, con Krysten Ritter pronta a riprendere il ruolo dell'investigatrice privata dotata di superpoteri già interpretato nelle serie Marvel di Netflix e in The Defenders. Il suo ritorno segna un passaggio importante: l'ingresso definitivo del personaggio nell'MCU targato Disney+, dopo anni di incertezza sul destino dei protagonisti delle serie precedenti.

Le prime immagini diffuse nel teaser della nuova stagione mostrano chiaramente Jessica accanto a Matt Murdock, suggerendo che non si tratterà di un semplice cameo, ma di una presenza significativa nella trama. Il personaggio affiancherà Daredevil nella nuova battaglia per il controllo di New York, in uno scenario che si preannuncia più ampio e corale.

Daredevil: Rinascita, Charlie Cox in una scena del trailer

Ci saranno collegamenti al Marvel Cinematic Universe?

La nuova stagione di Daredevil: Rinascita sarà pienamente collegata al MCU. A differenza delle vecchie serie Netflix - che erano solo marginalmente connesse ai film - la versione Disney+ è prodotta direttamente dai Marvel Studios e fa parte della continuity principale.

Già dalla prima stagione si sono visti legami concreti: il ritorno di Charlie Cox nei panni di Matt Murdock dopo le apparizioni in Spider-Man: No Way Home e She-Hulk: Attorney at Law, e la presenza di Wilson Fisk/Kingpin (Vincent D'Onofrio), già visto in Hawkeye. Per la nuova stagione si prevedono ulteriori connessioni, come i possibili riferimenti agli eventi più ampi dell'MCU ambientati a New York.