Daredevil: Charlie Cox apparirà in Avengers: Doomsday o Secret Wars? Ecco la sua risposta

Charlie Cox ha commentato le possibilità che Daredevil possa far parte dei prossimi due film degli Avengers.

L'attore è diventato una delle star più amate della Marvel guidando Daredevil di Netflix per tre stagioni. Dopo essere tornato nel ruolo nel 2021, in seguito alla cancellazione della serie originale, Cox ha già accumulato diverse apparizioni come Matt Murdock nel MCU.

Daredevil: Rinascita è il prossimo passo di questo viaggio, ma sicuramente non l'ultimo. Con l'intero MCU a disposizione dell'eroe, i futuri film Marvel, come Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars, che chiuderanno la Multiverse Saga, potrebbero includere proprio Daredevil.

Daredevil si unirà agli Avengers prima di quanto pensavamo?

Daredevil: Rinascita, Charlie Cox con indosso il costume del vigilante cieco

Parlando con GQ UK, Charlie Cox ha dichiarato che l'ingresso dell'Uomo senza Paura tra i Vendicatori è ora più possibile che mai; la star del MCU è più che pronta a tornare al cinema dopo la sua apparizione in Spider-Man: No Way Home (2021).

Avengers: Endgame, gli Avengers in azione con le nuove divise

"Penso che sia più possibile di quanto non lo sia mai stato, sì. Mi piacerebbe molto partecipare a uno dei film degli Avengers, o a un altro Spider-Man, o a qualcosa del genere. Per un paio di motivi: primo, perché nel corso degli anni sono diventato un fan sfegatato del personaggio, e stranamente, per il bene del personaggio, sento che sarebbe davvero bello per lui ottenere questo tipo di aggiornamento. E poi piacerebbe anche in termini di possibilità di ottenere altri ruoli cinematografici", è stata la risposta di Cox.

Il breve cameo dell'attore in No Way Home è diventato uno dei momenti più chiacchierati del film del MCU. Questo dimostra che Daredevil è un personaggio con cui la Marvel può fare molto sul versante cinematografico del franchise. Stando ai commenti dell'attore, anche lui non vede l'ora di tornare al cinema.