Daredevil Born Again: la serie con Charlie Cox sarà ambientata durante il Blip?

Le riprese di Daredevil: Born Again stanno continuando come da programma e insieme a queste trapelano sempre più immagini dal set che rivelano sempre più indizi sulla trama che vedremo raccontare e sugli eventi che ruoteranno attorno al Matt Murdock di Charlie Cox.

Ebbene, come notato da alcuni fan molto attenti, una delle foto del set include Cox che cammina vicino a una chiesa con un'insegna che riporta la data del 15 marzo 2020. Dato che il Blip è iniziato ufficialmente nel 2018, quando Thanos ha schioccato le dita in Avengers: Infinity War, ciò significa che non solo Murdock è sopravvissuto all'evento, ma che almeno una parte di Born Again si svolgerà in un periodo in cui il Marvel Cinematic Universe ha perso metà della sua popolazione.

Questa rivelazione potrebbe spiegare anche il perché dell'assenza di Deborah Ann Woll e Elden Henson, interpreti di Karen Page e Foggy Nelson? Sappiamo invece che The Punisher sarà presente, anche se non è chiaro in periodo della narrazione.

La serie si basa sulla leggendaria serie dei fumetti Marvel Comics che porta lo stesso nome. Dato che la stessa trama è già stata parzialmente adattata per la terza stagione della serie Netflix sull'Uomo senza paura, è probabile che i Marvel Studios si discostino da quella storia specifica.